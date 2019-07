Complex ultra-modern la Piața Sudului. Primăria Sectorului 4 a finalizat demolările Gata cu comercianții ambulanți, cu tonetele care funcționau ilegal și cu actele de infracționalitate de la Piața Sudului. De mai bine de o saptamana, Primaria Sectorului 4 a inceput demolarea chioșcurilor comercianților care iși desfașurau activitatea contra legii, pe domeniul public de la Piața Sudului, una dintre cele mai mari piețe din Capitala. In locul lor, Primaria va face un parc nou, cu o suprafața de 10.000 de metri patrati. Parte integranta a unui amplu proiect de modernizare a zonei Piața Sudului,(ce cuprinde construcția unei noi piețe agro-alimentare, a unei parcari P+2 precum… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

