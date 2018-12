Compania Ford, acuzată de trădare în Franţa In toamna acestui an, Guvernul francez si-a exprimat optimismul ca aceasta uzina din sud-vestul Frantei precum si locurile de munca ale celor 850 de angajati vor fi salvate, insa joi Ford a informat consiliul de intreprindere ca a respins oferta de preluare venita de la producatorul de sisteme de transmisie Punch Powerglide, informeaza AFP si Reuters.



"Planul prezentat de cumparatorul potential prezinta riscuri semnificative. Nu credem ca planurile cumparatorului potential ofera nivelul de securitate si de protectie, sau limiteaza riscurile privitoare la posibilele pierderi viitoare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

