Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European a aprobat aplicarea Acordului de Asociere cu Republica Moldova

Documentul contine o serie de ingrijorari in legatura cu deteriorarea situatiei privind respectarea valorilor democratice in Republica Moldova, legate in special de adoptarea sistemul mixt de vot si de invalidarea alegerilor din capitala republicii, informeaza Radio Chisinau, informeaza Agerpres.



Proiectul raportului, elaborat la sfarsitul lunii iulie, constata si evolutii pozitive, in special privind ameliorarea sistemica a sectorului financiar. Cu toate acestea, evolutiile respective au fost umbrite de abateri de la standardele democratice, mai ales cele ce tin de reforma electorala,…