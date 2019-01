Aceste negocieri urmeaza Declaratiei comune convenite in iulie anul trecut de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de presedintele SUA, Donald Trump.



Ca parte a angajamentului ei in materie de transparenta, Comisia Europeana publica proiectele de mandat concomitent cu transmiterea lor catre statele membre ale UE. Acestea trebuie, in continuare, sa fie de acord cu propunerile inainte ca negocierile sa poata incepe, informeaza Agerpres.



"Publicarea proiectelor noastre de directive de negociere face parte din punerea in aplicare a Declaratiei comune din luna…