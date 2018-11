Comisia Europeana a constatat ca producatorul de energie Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" (CE Hunedoara) a primit din partea Romaniei un ajutor de stat incompatibil, in valoare de aproximativ 60 de milioane euro, prin patru imprumuturi finantate din fonduri publice, si in consecinta a decis joi ca Romania trebuie sa recupereze ajutorul ilegal si dobanzile aferente, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar, potrivit Agerpres.

"Un guvern poate sprijini o societate care are dificultati din punct de vedere financiar daca societatea are un plan de restructurare…