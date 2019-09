Comisar european, ȘTIRE FALSĂ. Ioan Mircea Pașcu: O corecție pentru profesioniștii fake news "Estonia a renunțat la postul de comisar european fara portofoliu. Neclar daca Romania il va retrage pe Ioan Mircea Pașcu, care ar incasa mii de euro lunar pensie de comisar pentru restul vieții pentru cateva saptamani de interimat." (G4 Media)

Ioan Mircea Pașcu a reacționat: ”O corecție pentru profesioniștii fake news: nu am dreptul sa incasez pensie de la Comisie, intrucat nu am minimum de 1 an de lucru! In general, abia aștept momentul in care voi putea spune public tot ce s-a intamplat cu adevarat, referindu-ma atat la politica "bizantina" a Bruxelles-ului, cat și la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

