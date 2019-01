Stiri pe aceeasi tema

- „Deschide ușa creștine” este o manifestare culturala organizata de administrația locala din comuna Bistra, in apropierea sarbatorii de Craciun. Cele mai frumoase colinde romanești se reunesc sub aceste versuri ale unei tradiționale și renumite colinde. In acest an, la Bistra, evenimentul aflat la a…

- 28 de ani de colinde, tradiții și obiceiuri la Campia Turzii Festivalul de Colinde „Cand s-a nascut Domnul Sfant” a fost printre primele manifestari culturale din Campia Turzii post-decembrista. Colindul

- Cele mai frumoase si cunoscute colinde romanesti vor fi prezentate saptamana aceasta la Sfantu Gheorghe in cadrul Festivalului de colinde si obiceiuri de iarna "Craciunul la romani", organizat de Fundatia "Mihai Viteazul" sub genericul "Colindul Unirii". Festivalul, ajuns la cea de-a 28-a editie, a…

- Festivalul de colinde și obiceiuri de iarna „Craciunul la romani”, derulat sub genericul „Colindul Unirii”, va fi deschis astazi, prin glasuri de copii. Timp de aproape o saptamana, colindatori din țara, dar și din strainatate vor da vestea Nașterii Domnului Iisus Hristos, prin concerte de colinde.…

- In a doua zi de Craciun, la Moisei se organizeaza Festivalul National de colinde si obiceiuri de iarna “Ioan Horea”, editia cu numarul IX. Evenimentul va incepe la ora 12.00 si se va desfasura la Caminul Cultural din localitate. Primaria Moisei a postat pe Facebook un anunt prin care anunta localnicii…

- Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 14:00, pe stadionul „Municipal” din Turda, contra celor de la AFC Odorheiu Secuiesc, intr-o partida care conteaza pentru etapa a XII-a, din cadrul ligii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Exista o serie de obiceiuri care cauzeaza anxietate si pe care fiecare dintre noi le-am invatat in primii ani de viata. Modul in care parintii ne-au invatat sa gestionam situatiile stresante au un impact mai mare decat ne putem gandi.