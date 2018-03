Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care despre prezența educației cinematografice in licee se vorbește din ce in ce mai des, Colegiul Național „Petru Rareș" Suceava, prin intermediul Clubului „Video Art", coordonat de prof. Viorel Ieremie, a inceput de aproximativ o luna de zile derularea unui ...

- Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, astazi, cursurile scolare vor fi suspendate integral in municipiul Bucuresti si in judetele: Giurgiu, Dambovita, Prahova, Teleorman, Buzau, Dolj, Calarasi,...

- Spitalul Monza si centrele de excelenta ARES vor investi in urmatorii 5 ani 4,5 milioane de euro in proiectul Ritmico, o retea nationala de clinici-butic axate pe investigarea si diagnosticul afectiunilor cardiovasculare. Planul este ca pana la finalul...

- 22 MARTIE – ZIUA INTERNATIONALA A APEI a fost marcata in Alba Iulia la Colegiul Național HCC și Colegiul Economic DPM și in Sebeș, la Școala Gimnaziala Silviu Carpinișanu. Ideea acestui proiect a pornit de la realitatea cu care se confrunta omenirea si anume, deficitul de apa la nivelul globului,…

- Etapele județene ale Olimpiadelor de Limbi moderne s-au desfașurat in perioada 3-10 martie. Concurenții au susținut o proba scrisa și o proba orala. Pentru etapa nationala a olimpiadei de Limba engleza, care va avea loc la Constanța, in perioada 1-5 aprilie, s-au calificat urmatorii elevi: Zolcsak Eszter…

- Extinderea relațiilor moldo-azere prin inițierea unor noi programe de cooperare bilaterala au fost discutate de ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, Gudsi Dursun oglu Osmanov, informeaza MOLDPRES.…

- Alegerile din Rusia s-au derulat in general corect, pe fondul lipsei unei veritabile concurențe, spun observatorii OSCE. Rerezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa au semnalat și presiuni asupra alegatorilor.

- Municipiul Campina a fost sambata gazda lansarii unui nou program de dezvoltare a antreprenoriatului din mediul urban. La evenimentul organizat la Colegiul National "Nicole Grigorescu" au participat peste 30 de persoane interesate de sansa finantarii unei noi afaceri.

- "In decembrie 2017, Romania a solicitat Comisiei Europene, finantarea proiectului "Magistrala M6. Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni (1 Mai - Otopeni)" din fonduri europene, prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020.…

- Peste 17.000 de copii s-au nascut in luna ianuarie a acestui an, cu 2.001 mai multi decat in luna decembrie 2017, insa sporul natural ramane negativ in conditiile in care decedatii au un excedent fata de nascutii-vii cu 6.495 persoane, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- Pe 15 martie, in sala de sport din Campusul Școlar al Liceului Tehnologic ,,Nicolae Dumitrescu” din Cumpana peste 500 de copii, antrenori, invitați și reprezentanți ai administrației publice locale au lansat, intr-un cadru festiv, proiectul intitulat “Campionii Romaniei in școli, licee și universitați”.…

- Economia mondiala ar urma sa inregistreze in acest an cea mai solida crestere de dupa 2011, gratie relansarii comertului si investitiilor, a anuntat marti Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), care a avertizat insa ca un razboi comercial ar putea anula progresele inregistrate…

- Juriul a acordat patru premii I, șase premii III și o mențiune. Cei mai mulți laureați sunt de la Colegiul Național “Gh. Roșca Codreanu” din Barlad. Sambata, 10 martie, la Colegiul Tehnic “A.I. Cuza” din Barlad a avut loc etapa județeana a olimpiadei de științele pamantului. Comisia de examinare a acordat…

- SRI face un anunt bomba: suspenda activitatea Colegiului National de Informatii. Decizia de suspendare a activitații, care va fi urmata cel mai probabil de inchiderea Colegiului, a fost...

- Avertismentul vine de la procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, care a acordat un interviu in exclusivitate pentru Digi24. Declarațiile sale vin in contextul in care multi acuzati au plecat din Romania si au lasat in derulare procese care se apropie de verdict. „Nimeni, daca pleaca undeva,…

- Prezent la dezbaterea motiunii simple depuse de PNL impotriva sa, Valentin Popa a facut noi greseli gramaticale in incercarea de a le explica jurnalistilor cat de preocupat este de problemele invatamantului. „Astazi sunt aici si in calitate de ministru si in calitate de tata. (...) Aceasta…

- Cadrele didactice din peste 1100 de școli vor boicota Simularea examenului de Evaluare Naționala care va incepe luni, 5 martie 2018. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta ca a consultat in aceasta perioada membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor, iar la nivelul cadrelor…

- Stopul cardiac in afara spitalului (out-of-hospital cardiac arrest OHCA), cu incercare eșuata de resuscitare cardiopulmonara (RCP) este a treia cauza de deces in țarile industrializate. Multe dintre aceste vieți ar fi salvate daca mai mulți civili ar putea aplica imediat resuscitarea cardiopulmonara…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, vineri, cursurile sunt suspendate integral, din cauza conditiilor meteorologice, in judetele Arges, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman si in municipiul Bucuresti. "Activitatea instructiv-educativa se va desfasura…

- Intalnire pe tema legilor justitiei Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-a întâlnit, în cursul diminetii, cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si cu membri ai Comisiei parlamentare speciale privind legile justitiei. În cadrul întâlnirii…

- Din cauza ninsorilor, dar si a intensificarilor vantului si viscolului, cursurile scolare in trei localitati valcene vor fi suspendate miercuri, 28 februarie. Intr-una din localitati, copiii nu vor merge la scoala nici joi, 1 martie. Pe drumurile Valcii s-a circulat cu dificultate, dar nu s-au inregistrat…

- Serviciile secrete ucrainiene le-a acuzat pe cele ruse ca voiau sa incendieze doua școli romanești din Cernauți. Ministerul Afacerilor Externe de la București reacționeaza dur in urma apriției acestor informații.

- Experienta unica pentru spectatorii buzoieni care vor fi prezenti, astazi, la Teatru „G. Ciprian”. Reprezentantii teatrului buzoian ofera spectatorilor posibilitatea de a testa in premiera un experiment digital aparte, care face parte din viitorul spectacol produs in cadrul proiectului „Tele-Encounters”,…

- In anul marelui Centenar, Muzeul Bucovinei din Suceava prezinta la Scoala Gimnaziala „Dimitrie Pacurariu”din Șcheia și la Școala Gimnaziala din Sfantu Ilie expozitia itineranta Francezi si romani in marele razboi. Dupa ce a fost prezentata in ultimii doi ani la mai multe scoli din judetul Suceava, ultima…

- Peste 400 de participanți au dorit sa fie prezenți vineri seara la ,,Balul indragostiților”, eveniment organizat la Casa de Cultura din Cugir, cu ocazia ,,Dragobetelui”, de catre Colegiul Național ,,David Prodan” și Colegiul Tehnic ,,Ion D. Lazarescu” Cugir. Organizat in premiera de consiliile elevilor…

- Oradenii din Nufarul nu vor mai trebui sa bata drumul pana in Episcopia Bihor sau pe strada Sovata pentru a cumpara carne și produse din carne fara E-uri și fara conservanți. Vor gasi astfel de produse obtinute in mod traditional, ca pe vremea bunicilor, la ei in cartier. Murvai Lajos,…

- Alexandru Ene Splentter era originar din Barlad si avea doar 38 de ani, dar a murit brusc la ski, in urma unui accident stupid. Acesta era un renumit fizician care a plecat din tara de multa vreme si s-a stabilit in Germania, unde isi facuse o familie si un nume. Alexandru…

- Cinci scoli vor lua parte la cea de-a doua editie a proiectului educational “Cool sa fii cool-t”, derulat de catre Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau. Evenimentul din acest an are ca tema “Familia in perioada comunista” si isi propune apropierea tinerilor de valorile patrimoniale. Elevii de la…

- Kelemen Hunor a declarat ca nu crede ca sunt elemente de neconstitutionalitate in decizia de infiintare a Liceului Teoretic Romano-Catolic Targu Mures, in conditiile in care Constitutia asigura dreptul minoritatilor de a invata in limba materna. "Decizia PNL este fundamental gresita din mai…

- O eleva a Colegiului Național 'Vlaicu Voda' din Curtea de Argeș i-a transmis un mesaj dureros președintelui Klaus Iohannis. Deaconeasa Bianca-Ștefania susține ca dupa ce va termina liceul va pleca din România pentru ca, în opinia sa, șansele de supraviețuire în aceasta țara sunt aproape…

- A devenit deja o tradiție in orașul Otopeni, ca Biserica și Școala sa intinda o mana elevilor cu rezultate meritorii la invațatura obtinute in conditii grele din cauza suferintelor de multe feluri prin care trec: boala, probleme familiale, dificultati mari provenite din insusi procesul de invatare…

- Reprezentantii parintilor si ai elevilor spun ca in scoli exista o "delasare inadmisibila" fata de siguranta elevilor, precizand ca nu se iau masuri la nivelul unitatilor scolare, administratiei locale sau centrale. MEN nu a mai facut de cativa ani o statistica a cazurilor de violenta.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a organizat astazi, 1.02.2018, conferinta de presa cu tema: Nemultumiri majore in Educatie: reduceri de posturi si salarii de mizerie. Angajatii din invatamant se pregatesc de proteste! Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a dat Guvernului un ultimatum…

- Elevii resiteni au avut parte de un nou eveniment care le-a starnit la maxim curiozitatea. Cu ocazia Zilei Internationale a Nonviolentei in Scoli, 30 ianuarie 2018, Colegiul National „Mircea Eliade” Resita, organizeaza in perioada 29.02-02.02.2018, activitatea „Stop Violentei!”. Actiunea face parte…

- Decizie uluitoare a autoritaților locale din Țandarei. Aleșii orașului au facut demersurile pentru obținerea autorizațiilor necesare demararii unui proiect pe cat de ambițios, pe atat de inutil. Concret, Primaria Țandarei vrea sa amenajeze un cabinet medical școlar in inima Cartierului Strachina, zona…

- Elevii clasei a IX-D de la Colegiul National “Silvania” Zalau, coordonati de consilierul scolar Monica Morar si de profesorul Ioan Jecan, si in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Salaj, finalizeaza, in aceasta perioada, proiectul educational “Fara violenta”. Scopul demersului…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a scris, miercuri, pe Facebook, ca "la 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2418 unitati scolare cu grupurile sanitare in exterior". Anuntul a fost facut la cateva ore dupa ce biroul de presa al Ministerului a transmis un comunicat care sublinia ca in 2017…

- Pana la descoperirea penicilinei, care a avut loc in urma cu mai bine de 70 de ani, argintul coloidal era considerat un veritabil panaceu pentru bolile vremurilor respective. Utilizarea acestuia a fost intrerupta in 1938, atunci cand industria farmaceutica s-a mutat in zona de sinteza a medicamentelor,…

- In perioada decembrie 2017-decembrie 2019, Colegiul National „ienachita Vacarescu”, coordoneaza un nou proiect de parteneriat strategic (KA2) -Domeniul Educatie Scolara, cu numarul de referinta 2017-1-RO01-KA219-037129_1. Proiectul reuneste scoli din Spania, Portugalia, Letonia, Cipru si Grecia, trei…

- Politistii din cadrul IPJ Calarasi au fost alaturi de elevi, in perioada 15-19 ianuarie oamenii legeii desfasurand activitati educationale in scoli. Au fost abordate teme privind siguranta pe internet, prevenirea faptelor comise cu violenta, prevenirea traficului de persoane si educatia rutiera.

- Cursurile in mai multe scoli din localitati aflate in judetele in care este vreme rea au fost suspendate, a declarat ministrul Educatiei, Liviu Pop, joi, la videoconferinta cu prefectii, organizata la sediul MAI.

- In perioada 01.12.201731.05.2019, Colegiul National „Ienachita Vacarescu” este partener in proiectul de parteneriat strategic (KA2) – „Stand Against Drugs” (SADs) din cadrul programului Erasmus +, Actiunea centralizata -Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului in tarile ACP, America…

- Elev in clasa a XII-a la Colegiul National „Alexandru Papiu Ilarian” din Targu Mures, Bogdan Blaga, medaliat cu argint de Societatea de Stiinte Matematice din Romania (SSMR) si singurul elev din tara a carui problema pe care a compus-o si propus-o pentru Olimpiada Nationala de Matematica a fost inclusa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca relatiile romano-japoneze vor fi ridicate la nivel de parteneriat strategic "in viitorul nu foarte indepartat". Klaus Iohannis a afirmat ca vizita premierului japonez Shinzo Abe in Romania reprezinta un "moment istoric".El a precizat ca discutiile…

- Invațamantul profesional dual ofera tinerilor șansa sa-și gaseasca un loc de munca imediat dupa absolvire. De aceea, Guvernul Republicii Moldova trebuie puna tot mai mult accent pe dezvoltarea claselor de invațamant dual. La aceasta concluzie a ajuns europarlamentarul Siegfried Mureșan.

- Presedintele Emmanuel Macron a pledat pentru un "parteneriat strategic" cu Beijingul, prin intensificarea investitiilor chineze in Franta, in schimbul cresterii accesului pe pietele chineze aflate in ascensiune, avertizand ca actualele dezechilibre comerciale internationale vor genera protectionism.

- Cladirea Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Buzau intra in reabilitare, dupa aproape 80 de ani in care a funcționat fara aproape nicio reparație. Cei 1300 de elevi și o suta de dascali care iși desfașoara activitatea aici vor fi mutați la o [...] citește mai mult Post-ul Colegiul Național „Mihai…

- Igor Dodon continua sa promoveze ideea ca Republica Moldova nu va avea un viitor, daca nu va semna un parteneriat strategic cu Federatia Rusa. Seful statului s-a aratat dezamagit ca acest lucru nu este constientizat de Guvernul si de Parlamentul de la Chisinau

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) și Institutul de Stiinte ale Educatiei (ISE) lanseaza o prima etapa a procesului de consultare publica cu privire la planurile-cadru pentru invatamantul liceal, filiera teoretica. Exista