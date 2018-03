Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul slovac de Interne, Robert Kalinak, si-a anuntat luni demisia, ceruta in special de opozitie, in contextul asasinarii jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, un caz care a provocat o unda de soc nu doar in Slovacia, ci si in Europa.

- Ministrul slovac de Interne Robert Kalinak si-a anuntat luni demisia, reclamata in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, sperand ca prin acest gest sa ajute Guvernul de coalitie al lui Robert Fico sa supravietuiasca unei crize.

- Ministrul slovac de Interne Robert Kalinak si-a anuntat luni demisia, relclamata in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, sperand ca prin acest gest sa ajute Guvernul de coalitie al lui Robert Fico sa supravietuiasca unei crize, relateaza AFP conform News.ro . ”Demisionez din postul de ministru…

- Ministrul de interne slovac, Robert Kalinak, si-a anuntat luni demisia, ceruta de opozitie, de un partid din coalitia de guvernare si de manifestanti, in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak in februarie, relateaza AFP si Reuters. 'Este important sa fie mentinuta stabilitatea, asa…

- Slovacia, una din tarile stabile ale Uniunii Europene, este acaparata de proteste. Zeci de mii de oameni au demonstrat fata de masurile guvernului, in cele mai mari mobilizari populare de la caderea comunismului. Totul a plecat de la asasinarea unui jurnalist de investigatii.

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri seara la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. Protestatarii au cerut eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak.

- Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la "o Slovacie respectabila" si la demisia guvernului, precum si avertismentul ca "Slovacia nu trebuie sa ajunga un stat mafiot" sau doar "Rusine!". Marsurile…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza DPA. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la "o Slovacie…

- Premierul slovac Robert Fico nu a reusit vineri sa dezamorseze criza politica ce a urmat asasinarii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, el anuntand noi contacte cu liderii politici pentru saptamana viitoare, in timp ce presedintele Andrej Kiska a cerut din nou demisia guvernului sau alegeri…

- Moartea jurnalistului de investigatii slovac Jan Kuciak, la finalul lunii februarie, are legatura cu articolele la care acesta lucra, sustin anchetatorii. Un ziarist canadian, prieten cu victima, sustine ca Jan Kuciak documenta o ancheta despre legaturile mafiei italiene cu persoane din anturajul premierului…

- Politia slovaca a intervievat peste 100 de persoane in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, a anuntat marti ministrul de interne Robert Kalinak, citat de Reuters. Ancheta privind asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak (27 de ani) si a prietenei sale, gasiti amandoi…

- Politia slovaca a intervievat peste 100 de persoane in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, a anuntat marti ministrul de interne Robert Kalinak, citat de Reuters. Ancheta privind...

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- "Vad acum doua solutii: o remaniere in profunzime a guvernului (...) sau alegeri anticipate", a declarat Kiska intr-o declaratie televizata referitoare la aceasta asasinare, care a provocat un adevarat soc in aceasta tara membra a UE, potrivit Agerpres. Asasinarea lui Jan Kuciak (27 de…

- Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat doua solutii la "criza de incredere" in care afacerea uciderii jurnalistului, anchetand asupra unor presupuse fenomene de coruptie ce implicau responsabili politici si mafia italiana, a cufundat statul slovac si institutiile sale: "o remaniere…

- Presedintele slovac, Andrej Kiska, a cerut, duminica, o remaniere profunda a guvernului sau alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, o propunere imediat respinsa de premierul Robert Fico, transmite AFP. Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai înalt nivel, cu legaturi

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- Situație tensionata in Slovacia. Cei 7 suspecți arestați in legatura cu asasinarea jurnalistului Jan Kuciak au fost eliberați sambata. Este vorba despre oameni de afaceri italieni citați in ancheta anticorupție a jurnalistului.

- Autoritatile slovace au eliberat din arest cei sapte suspecti - toti italieni - retinuti in urma asasinarii jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, a anuntat sambata o purtatoare de cuvant a politiei, citata de agentiile AFP si Reuters. Cei sapte suspecti au fost retinuti joi, cadrul investigatiei…

- Mii de persoane au iesit vineri in strada, la Bratislava, pentru a protesta fata de asasinarea jurnalistului slovac de interstigatie, Jan Kuciak, intr-un val de solidaritate care a luat proportii internationale, informeaza BBC.

- Mii de persoane au iesit vineri in strada, la Bratislava, pentru a protesta fata de asasinarea jurnalistului slovac de investigatie Jan Kuciak, intr-un val de solidaritate care a luat proportii internationale, transmite Agerpres.

- Mii de persoane au iesit vineri in strada, la Bratislava, pentru a protesta fata de asasinarea jurnalistului slovac de investigatie Jan Kuciak, intr-un val de solidaritate care a luat proportii internationale, transmite agentia EFE. Aproximativ zece mii de persoane s-au strans in Piata Libertatii,…

- Un ziarist de numai 27 de ani din Slovacia a fost ucis. Poliția ia in calcul toate ipotezele: de la un atac al hoților, pana la o crima la comanda. Jan Kuciak era jurnalist de investigație și lucra la o ancheta privind corupția din țara.

- Politia slovaca a anuntat joi ca a arestat mai multi oameni de afaceri italieni citati in ancheta jurnalistica vizand coruptia la nivel inalt a jurnalistului asasinat Jan Kuciak, care-i suspecta de legaturi cu mafia, relateaza AFP.Aceasta operatiuni a avut loc ”evident in legatura cu acest…

- Politia slovaca a anuntat, joi, ca a arestat cativa oameni de afaceri italieni citati in investigatia de coruptie la nivel inalt de catre jurnalistul Jan Kuciak, asasinat zilele trecute, si care ii suspecta de legaturi cu mafia.

- Agenția Naționala Penala din Slovacia l-a reținut pe omul de afaceri italian Antonino Vadala, banuit de legaturi cu clanul mafiotic Ndrangheta și care apare in investigația jurnalistului asasinat Jan Kuciak, scrie digi24.ro.

- Comisia Europeana le-a scris joi autoritatilor slovace, pentru a cere 'informatii' cu privire la suspiciunile de deturnare a unor fonduri europene in aceasta tara, dezvaluite de jurnalistul slovac Jan Kuciak, asasinat recent, anunta un purtator de cuvant al institutiei europene, informeaza AFP.…

- Politia slovaca a anuntat joi ca a arestat mai multi oameni de afaceri italieni citati in ancheta de coruptie la nivel inalt efectuata de ziaristul asasinat Jan Kuciak, care ii suspecta de legaturi cu mafia, scrie AFP.

- Un jurnalist slovac a depus marturie la poliție in cazul asasinarii jurnalistului de investigații Jan Kuciak și a logodnicei sale, Martina Kusnirova, scrie digi24.ru.Este vorba despre Adam Valcek, jurnalist al cotidianului Sme.

- Doi oficiali slovaci aproiati premierului Robert Fico, acuzati de legaturi cu crima organizata in ancheta jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, asasinat, s-au autosuspendat din functii miercuri, scrie agentia Associated Press, citata de News.ro.

- Ministrul Culturii din Slovacia a demisionat, dupa asasinarea jurnalistului Jan Kuciak. Ministrul slovac al Culturii, Marek Madaric, a demisionat miercuri, 28 februarie, ca reactie la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, informeaza Agerpres . Madaric, membru al conducerii partidului…

- Ministrul slovac al culturii, Marek Madaric, a demisionat miercuri, ca reactie la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, informeaza Reuters. Madaric, membru al conducerii partidului Smer al premierului Robert Fico, a declarat intr-o conferinta de presa televizata: "Pur si simplu, nu pot…

- Ministrul Culturii din Slovacia, Marek Madaric, un aliat al premierului Robert Fico, si-a anuntat demisia din functie. Acesta a declarat ca nu isi poate imagina sa-si exercite in continuare munca dupa omorul jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, Martina Kusnirova, informeaza…

- Ministrul slovac al Culturii si-a anuntat demisia in urma asasinarii unui jurnalist de investigatie si a partenerei acestuia, scrie The Associated Press. Marek Madaric, membru al Partidului Smer-Democratie Sociala al premierului Robert Fico, a declarat ca este o decizie personala.”Ca ministru…

- Ministrul Culturii de la Bratislava și-a depus demisia din funcție, miercuri, declarand ca nu iși poate imagina sa mai continue la șefia instituției pe fondul unui asemenea eveniment tragic – asasinarea jurnalistului de investigație Jan Kuciak și a logodnicei sale, Martina

- Jurnalistul slovac Jan Kuciak, care a fost gasit asasinat, era pe punctul de a publica un articol despre coruptia la nivel inalt care implica mafia italiana si politicieni din acest mic stat din zona euro, a...

- „Sunt socat de oribila veste a asasinarii lui Jan Kuciak si a logodnicei sale. Condamn acest act las. Asasinarea sau intimidarea unor jurnalisti nu au ce sa caute in Europa si nici in democratie”, a scris pe Twitter președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Jurnalistul slovac Jan Kuciak, care a fost gasit asasinat, era pe punctul de a publica un articol despre coruptia la nivel inalt care implica mafia italiana si politicieni din acest mic stat din zona euro, a informat in noaptea de marti spre miercuri site-ul de stiri pentru care acesta

- Jurnalistul slovac Jan Kuciak, care a fost gasit asasinat, era pe punctul de a publica un articol despre coruptia la nivel inalt care implica mafia italiana si politicieni din acest mic stat din zona euro, a informat in noaptea de marti spre miercuri site-ul de stiri pentru care acesta lucra, relateaza…

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a anuntat ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa de un milion de euro pentru informatii privind uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia . Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, si prietena lui au fost descoperiti, duminica, morti…

- Cazul tanarului jurnalist de investigatie Jan Kuciak, care a fost gasit impuscat mortal in locuinta sa, alaturi de iubita lui, Martina Kusnirova, continua sa starneasca reactii puternice in Slovacia, mai ales in contextul in care politia suspecteaza ca dubla crima are legatura cu subiectele pe care…

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a denuntat, la Belgrad, „actul las” al asasinarii in Slovacia a jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a partenerei sale Martina Kusnirova, scrie digi24.ro.

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a denuntat, la Belgrad, "actul las" al asasinarii in Slovacia a jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a partenerei sale Martina Kusnirova, scrie AFP, citat de News.ro.

- Un jurnalist din Slovacia și logodnica sau, ambii in varsta de 27 de ani, au fost impușcați mortal in locuința lor, duminica, informeaza euronews.com. Jan Kuciak scria deseori despre cazuri de frauda cu implicarea oamenilor de afaceri și politicienilor din Slovacia. Poliția suspecteaza ca ultimele investigații…

- O ancheta cu privire la asasinarea unui jurnalist de investigatie a fost deschisa luni de politia slovaca. Jurnalistul al carui cadavru a fost gasit in locuinta urmarea cazuri importante de frauda fiscala in Slovacia, scrie AFP, citat de News.ro . Mobilul asasinarii lui Jan Kuciak, in varsta de 27 de…

- Un ziarist de investigatie slovac care ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava a fost impuscat mortal la el acasa in weekend, a informat luni publicatia Dennik N, citand Ministerul de Interne slovac, potrivit Reuters,…

