- Ucraina este destul de aproape de a deveni autosuficienta in materie de gaze in 2024, potrivit ministrului ucrainean al energiei, Herman Haluscenko, scrie RBC, conform Rador Radio Romania.In plus, a declarat acesta, Ucraina ar putea relua exporturile de energie electrica deja din primavara. Ministrul…

- Kremlinul a declarat luni ca discuțiile de la Davos privind propunerile de pace ale Kievului nu vor duce la nimic, deoarece Rusia nu participa la discuții, iar Moscova iși va continua operațiunea militara in Ucraina pana cand iși va atinge toate obiectivele, noteaza Reuters, potrivit RAdor Radio Romania.Președintele…

- Imigrația neta in Germania a atins cele mai inalte niveluri din istoria sa in anul 2022, in urma izbucnirii razboiului din Ucraina, a informat DPA, citata de BTA. Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați a anunțat recent la Nurnberg ca imigrația neta era atunci de 1,5 milioane de persoane, adica…

- Ucraina spulbera ONU: 'ONU se afla intr-o criza profunda!'Membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU nu sunt pregatiți nu doar sa ia masuri practice pentru a priva Federația Rusa de toate puterile, ci și sa demareze o discuție politica pe aceasta tema - potrivit Reprezentantului Permanent…

- Autoritațile britanice ar trebui sa raspunda la intrebarile incomode cu privire la intreruperea negocierilor de pace privind Ucraina pe fondul dezvaluirilor facute de șeful fracțiunii partidului pro-prezidențial "Slujitorul Poporului" din Rada Suprema, David Arahamia, se precizeaza intr-un comunicat…

- "Razboiul s-ar fi putut incheia in primavara anului 2022 daca Ucraina ar fi fost de acord cu neutralitatea". O astfel de declarație a facut liderul fracțiunii "Slujitorul Poporului" din Rada Suprema a Ucrainei, David Arahamia. Arahamia a declarat intr-un interviu ca, in primavara anului 2022, Rusia…

- Ministrul ucrainean de finante, Serhii Marcenko, a declarat, miercuri, ca Ucraina risca un colaps economic anul viitor daca aliatii sai occidentali nu-i acopera deficitul bugetar masiv, precizand ca o asemenea criza economica ar fi „foarte, foarte traumatizanta, nu doar pentru Ucraina, ci si pentru…

