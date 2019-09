Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului senatorial al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat marti, dupa ce Teodor Melescanu a fost votat presedinte al Senatului, ca va sesiza Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) pentru modul in care acesta a fost ales.

- Liderul grupului senatorial al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat marti, dupa ce Teodor Melescanu a fost votat presedinte al Senatului, ca va sesiza Curtea Constitutionala pentru modul in care acesta a fost ales. ‘Am aflat rezultatul votului si constatam, cei din grupul ALDE, ca aceasta alegere…

- Teodor Meleșcanu a fost ales președinte al Senatului dupa ce a obținut 73 de voturi în turul al doilea și a învins-o pe Alina Gorghiu (PNL), cea care a strâns 59 de voturi. Meleșcanu a fost la un singur vot distanța de a câștiga șefia de la Senat înca din primul tur,…

- Au inceput tensiunile in plenul Senatului, inca in debutul ședinței in care trebuie sa se aleaga președintele forului. PSD a anunțat ca il propune pe Teodor Meleșcanu (ALDE) dar Calin Popescu Tariceanu a luat imediat cuvantul si a zis ca ALDE are alta propunere - pe Ion Popa - si Melescanu poate…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anunțat in plenul Senatului ca demisioneaza din funcția de președinte al acestui for, invocand faptul ca alianța politica prin care a obținut acest post s-a rupt. Dupa anunț, lucrarile plenului s-au suspendat pentru ca liderii de grup sa depuna propunerile…

- Calin Popescu Tariceanu s-a aratat surprins, luni, de decizia PSD de a-l propune pe Teodor Melescanu, senator ALDE, pentru sefia Senatului. Daca initial a catalogat informatia drept "un zvon", ulterior, Tariceanu s-a aratat deranjat si a anuntat ca nu comenteaza decat dupa ce Melescanu ii va confirma…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu o acuza pe Viorica Dancila ca, în încercarea de a obține spijin politic, a scos pe ”taraba” postul de președinte al Senatului pe care el a anunțat ca îl elibereaza la începutul sesiunii parlamentare de toamna. Fostul partener de…

- Organismul anticoruptie al Consiliului Europei, GRECO, face referire la protocoalele clasificate incheiate intre Parchetul General si Serviciul Roman de Informatii in raportul de evaluare privind Romania facut public marti, a transmis AGERPRES un purtator de cuvant al CoE, ca reactie la o afirmatie…