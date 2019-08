Codrin Ștefănescu a EXPLODAT: Este pur și simplu o bătaie de joc! Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, considera ca Alexandru Cumpanașu pune o presiune justificata pe anchetatorii crimelor de la Caracal și arata ca fara insistențele acestuia nu aflam nici macar cat s-a facut public. Ștefanescu susține insa ca modul in care treneaza ancheta din partea autoritaților ”este o bataie de joc”. SONDAJ CURS - Iohannis și PNL domina topul. Batalie mare pentru accederea in turul II. Cum stau partidele și care este mulțumirea fața de președinte și premier ”Sunt de admirat curajul si hotararea lui Alex Cumpanasu. Vrea sa afle adevarul despre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

