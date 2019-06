Cod portocaliu de ploi și vijelii până marți noaptea. În ce județe va ploua cu găleata Meteorologii au emis sambata o avertizare cod portocaliu de ploi in Suceava, Botoșani, Neamț, in zonele montane, precum și in Bistrița-Nasaud și in Maramureș. Potrivit informarii meteo, incepand de sambata de la ora 10:30 pana marti la ora 23.00 instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii. Sunt anunțate ploi torențiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii și caderi de grindina. Conform meteorologilor, cantitatile de apa vor depasi 15- 25 litri pe metrul patrat, iar pe arii restranse 35- 40 litri pe metrul patrat. Vremea va… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 7 iun – Sputnik, Georgiana Arsene. Sute de case, curți și anexe gospodarești au fost afectate de inundațiile din ultimele 24 de ore. © Sputnik / Igor VzorovCulmea dezastrului: Cum arata raul Nistru dupa ploile de zilele acestea - Video Vremea rea a dat batai de cap nu doar…

- Mai multe case și drumuri din Capitala și județul Ilfov au fost inundate, in aceasta dimineața, dupa o ploaie torențiala. Cititorii Libertatea au trimis imagini din comuna Cornetu și orașul Pantelimon, in care se observa cum circulația rutiera a fost ingreunata in aceste zone, iar locuitorii s-au trezit…

- ANM a emis o prognoza speciala pentru Bucuresti, valabila pana duminica. Meteorologii anunța ca in Capitala vor fi inregistrate averse, descarcari electrice si intensificari ale vantului. Temperaturile vor fi, insa, ridicate in aceste zile urmand ca mercurul din termometre sa urce pana la 26 de grade…

- Potrivit ANM, incepand de sambata, de la ora 16:00, pana duminica, la ora 23:45, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si pe suprafete…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis vineri o atentionare Cod galben de inundatii pentru rauri din judetele Maramures, Satu Mare, Bistrita Nasaud, Salaj, Bihor, Hunedoara, Arad, Harghita, Mures, Alba, Cluj, Timis, Caras Severin, Gorj, Valcea, Gorj, Arges, Suceava si Neamt,…

- Meteorologii anunța ca de sambata dupa-amiaza pana duminica la ora 18.00 intra in vigoare o informare de instabilitate atmosferica. Sambata, de la ora 12:00, și pana duminica, la ora 18:00, „in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse cu…

- Alerta meteo de Paște. De sambata de la ora 12.00, pana duminica la ora 18.00 intra in vigoare o informare de instabilitate atmosferica. Judetele vizate sunt Alba, Arges, Arad, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Caras-Severin, Covasna, Dolj, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinti, Maramures, Mures,…

- Acest weekend va fi unul diferit la Universitatea Politehnica Timisoara. Circa 1500 de elevi din toata țara și din Republica Moldova, un record de participare, vin la UPT unde vor avea ocazia sa cunoasca mediul universitar tehnic timișorean, dar si oferta de studii a instituției de invatamant superior.…