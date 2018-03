Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat ca in maxim doua saptamani se va depune dosarul de inscriere a unui partid politic, care va participa la alegerile europarlamentare. Platforma Romania 100, pe care o conduce, ramane o miscare civica.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de polei pentru judetele Giurgiu, Teleorman si Cluj, valabile pana la ora 11:00.Citeste si: Miscare de ULTIM MOMENT: Statul isi face firma de constructii de autostrazi (SURSE) Potrivit…

- Munca susținuta, curajul , seriozitatea și perseverența au facut ca și in acest an școlar Școala Gimnaziala ” Mihai Voda” din comuna Mihai Viteazu sa fie un nume important pe lista olimpicilor din județul Cluj , datorita elevilor calificați la faza naționala a olimpiadei de socio-umane. Read More...

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca pana pe 10 aprilie pot fi depuse candidaturile pentru posturile de membru independent si membru supleant din partea Romaniei in Consiliul de Administratie al Agentiei UE pentru Drepturi Fundamentale. Mandatele membrilor si ale membrilor supleanti din CA vor…

- "La lucrurile simple se adauga o dimensiune exagerata. Ce am declarat ieri pot sa declar in fiecare zi. Fiecare om, asa cum am spus, poate avea la un moment dat un dosar penal oriunde. Oricine in tara asta poate face un denunt impotriva oricui cu conditia ca, daca lucrurile nu sunt adevarate, sa poata…

- Scandalul din justitie pare fara finalitate. Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, este luata la tinta de politicieni, dar si de catre judecatori. Adina Lupea, judecator la Curtea de apel Cluj lanseaza noi acuzatii grave la adresa DNA si spune de ce Romania a primit condamnari la CEDO.Citeste si: Miscare…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu afirma ca pana joi se va decide daca va candida la una din functiile de conducere din partid, la congresul de la sfarsitul saptamanii. "Stiti foarte bine regula in partid - aici supunem la vot, vorbim intre noi, decizia finala se ia prin…

- Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, a publicat duminica executia bugetara pe luna ianuarie, in care arata "efectele nefaste ale involutiei si balbelor Coalitiei PSD-ALDE". Platforma sustine ca impactul negativ este mai accentuat la nivelul veniturilor fiscale, care sunt cu…

- Executia bugetara pentru luna ianuarie arata "efectele nefaste ale balbelor coalitiei PSD-ALDE" din domeniul fiscal asupra veniturilor, potrivit unei analize publicate pe site-ul Platformei Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos. "Executia bugetara pentru luna ianuarie 2018 arata efectele…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, considera ca, prin propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei dovedeste inca o data ca "este doar un instrument servil al subordonarii politice" si critica faptul ca Toader i-a reprosat lui…

- Fostul ministru tehnocrat al Muncii, Dragos Pislaru, membru al Platformei Romania 100, a vorbit, la Adevarul Live, despre planurile politice ale fostului premier Dacian Ciolos. Cand va fi lansat noul partid? Cum decurg negocierile cu USR? Va candida Ciolos la alegerile prezidentiale?

- La Inalta Curte de Casație și Justiție s-a consumat, joi, un nou termen in dosarul privind angajarile fictive de la DGASPC Teleorman, in care președintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de procurori ca, in calitatea de președinte al CJ Teleorman, i-ar fi determinat pe șefii Directiei Generale de…

- Fostul ministru al justiției, Raluca Pruna, sugereaza, intr-o postare pe Facebook, ca Tudorel Toader va veni din Japonia și va propune revocarea Laurei Codruța Kovesi din cauza exercitarii necorespunzatoare a atribuțiilor manageriale. Raluca Pruna, membra a echipei ce susține Platforma Romania 100,…

- In aceasta vara, Platforma Romania 100 anunța o mișcare de proporții. Dragoș Pislaru, membru al Platformei Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, in guvernul caruia el a fost ministru al Muncii, a declarat duminica seara, la un post TV, ca actele pentru transformarea platformei…

- Jucatoarele Raluca Olaru si Ana Bogdan s-au declarat impresionate de atmosfera din Sala Polivalenta de la Cluj, unde au sustinut duminica meciul de dublu impotriva perechii canadiene Gabriela Dabrowski/Carol Zhao, in cadrul intalnirii din primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup. Intrebata unde e…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca 90% din probatoriile din dosarul "Black Cube" sunt finalizate, dar atata timp cat nu va exista colaborarea fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, inculpat in acest caz, lucrurile se vor opri. Intrebat daca s-a aflat cine este in spatele…

- Ludovic Orban susține ca a avut discuții cu Dacian Cioloș, dar nu a precizat natura acestora. Intrebat despre o posibila inscriere in PNL a lui Dacian Ciloloș, Ludovic Orban a dat un raspuns clar. El i-a transmis lui Cioloș sa nu uite ca datorita PNL fostul premier a dobandit pozițiile publice.…

- Romania si Canada se vor infrunta la Cluj, la 10 si 11 februarie, in Grupa Mondiala II. Invingatoarea va juca apoi, in aprilie, in barajul de promovare in Grupa Mondiala I, iar invinsa va participa intr-un alt baraj pentru mentinerea in Grupa Mondiala II.

- Platforma Romania 100, condusa de fostul premier Dacian Ciolos afirma ca steagul Uniunii Europenea fost inlaturat din poza oficiala a Guvernului Dancila, remarcand ca acest lucru se intampla in conditiile in care Viorica Dancila a fost europarlamentar, iar Romania se pregateste pentru preluarea presedintiei…

- Orașul Ploiești este departe de a fi unul dintre marile centre universitare care sa bata record dupa record in ceea ce privește prețul locuințelor. Cu un buget redus, la Ploiești se gasesc de vanzare garsoniere in stare buna sau chiar foarte buna. Lucrurile se schimba total, insa, cand vine vorba despre…

- Magistrații Curții Constituționale au discutat marți ore bune sesizarile pe care le-au primit pe Legile Justiției si au luat și o prima decizie. Astfel, ei au declarat constituționala inființarea secției care investigheaza infracțiunile comise de magistrați. Apariția unei astfel de secții spulbera manipularea…

- Medicul gastroenteorolog, Alina Buliarca, și-a exprimat dezamagirea fața de sistemul medical din România, printr-o postare pe Facebook ce a ajuns virala. Mesajul medicului a fost distribuit de peste 10.000 de ori. Alina Buliarca, din Cluj, a marturisit, în scrisoarea postata pe contul…

- “Eu opinez ca lucrarile de deszapezire efectiva și actele premergatoare lucrarilor și cele post lucrari s-au desfașurat în spiritul și litera Legii. Procurorii deocamdata cerceteaza. Eventual, un judecator va face lumina. Daca va fi cazul, abia aștept sa îmi susțin cauza în…

- Dacian Ciolos a trimis in aceasta seara un mesaj celor peste 40.000 de sustinatori din Platforma Romania 100 in care isi indeamna sustinatorii sa inlocuiasca dezamagirea si frustrarea cu promisiunea ca "noi, fiecare dintre noi, vom face altfel, ca vom reusi sa propunem solutii care sa fie acceptate…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma, intr-un mesaj postat miercuri seara pe pagina sa de socializare, ca desi nu a facut nici macar un minim efort pentru a-si intelege greselile, coalitia PSD-ALDE a primit o a treia sansa in privinta guvernarii. "Am trimis in aceasta seara un mesaj celor…

- "Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți in batalii de partid, doua guverne au fost decapitate de ambiții politice meschine. Nu cred ca exista precedent in Romania ca un partid cu o majoritate confortabila in Parlament sa-și decapiteze doua guverne intr-un…

- In perioada 1.02-28.02.2018, se vor depune dosarele pentru ocuparea unui loc in creșele Centrului Bugetar Creșe Bacau pentru septembrie 2018-2019. Dintre cerințele obligatorii nu lipsește celebrul „dosar plic”! Dosarele vor putea fi depuse in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Saptamana incepe cu un Comitet Executiv National al PSD, convocat pe repede inainte, urmare a solicitarilor insistente in acest sens venite chiar din randul formatiunii conduse de Liviu Dragnea. Iar inaintea sedintei conducerii social-democrate de luni, una programata la cererea mai multor nume cunoscute…

- In ultima vreme, am asistat la o blamare generala a catorva categorii profesionale din Romania, atat de tare apasandu-se pedala incat s-ar crede ca unele meserii chiar trebuie desfiintate. Acum, sunt luati in vizor mai toti politistii, dupa isprava colegului lor pedofil. Aproape fiecare cetatean si-a…

- Actorul Alexandru Arsinel este audiat la DIICOT, ca martor, in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal. In 2013, artistul a suferit un transplant de rinichi, la Cluj.

- ”Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor implica prin prezenta si competenta lor acolo unde se fac regulile, de la consiliile locale pana la parlament sau la guvern, cei pentru care lupta impotriva coruptiei inseamna…

- Fostul premier Dacian Ciolo scrie pe pagina sa de Facebook ca, daca oamenii cinstiti nu se vor implica, cei care vor sa ingenuncheze justitia vor legaliza "smecheria". "Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor…

- ”Ca lucrurile nu stau deloc bine in PSD, știam de la inceputul anului 2017. Este foarte probabil- și o spun nu doar ca o intarire a ceea ce a aparut in presa, ci ca o informație in sine- ca intr-o perioada relativ scurta de timp, sa se organizeze, pentru a se lamuri lucrurile, un Congres Extraordinar…

- Mai multe instituții din Alba primesc, in luna ianuarie 2018, dosare de participare la concursuri organizate pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. *Primaria Municipiului Alba Iulia organizeaza…

- Se anunta un an important pentru fostul premier, Dacian Ciolos. Acesta a venit cu un meaj pentru romani in prima zi din 2018. Ciolos a promis ca o sa fie un an foarte important si de aceea atransmis tuturor romanilor ca va munci si va face tot posibilul ca tara sa progreseze. Tocmai de aceea este…

- George Tucudean este la un pas de CFR Cluj, asa cum ProSport v-a anuntat in ultima perioada. Conform LOOK TV, Viitorul va incasa in jur de un milion de euro pentru varful sau de lance, bani de care Academia are mare nevoie. In locul lui Tucudean ar urma sa vina Vodut, de la Voluntari, jucator care…

- Fostul ministru al Sanatații din guvernul lui Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu, a facut public un caz care iți da fiori reci pe șira spinarii. Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații din guvernul Cioloș care a fost prezent la proteste , a povestit despre ceea ce i s-a intamplat in ultima zi a anului…

- Mai multi parlamentari ai Uniunii Salvati Romania ii cer fostului premier Dacian Ciolos sa intre in USR, alaturi de fostii ministri Vlad Voiculescu si Dragos Pislaru, dar si de ceilalti membri ai Platformei Romania 100. Scrisoarea a fost publicata pe pagina de Facebook a deputatului USR de Constanta…