Stiri pe aceeasi tema

- Secția de nou-nascuți a Spitalului „Panait Sarbu”, cunoscuta ca Maternitatea Giulești, se va inchide temporar in scurt timp. Asta au declarat surse oficiale pentru Europa FM, in contexul cazurilor bebelușilor suspecți de infecție cu stafilococ auriu. In urma unui control efectuat la Maternitatea Giulești,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, joi, pentru HotNews.ro, ca in cazul in care, in urma controlului efectuat de Ministerul Sanatații și Direcția de Sanatate Publica, se va confirma infecția cu stafilococ auriu, se poate suspenda temporar activitatea secției de nou-nascuți de la Maternitatea…

- Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca se analizeaza posibilitatea revocarii hotarârii CJ Cluj prin care s-a dat terenul de 14 hectare gratuit Ministerului Sanatatii pentru spitalul regional de urgenta, deoarece nu se mai respecta…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Alin Tise, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Ministerul Sanatatii tergiverseaza construirea Spitalului regional de urgenta de la Cluj si ca forul judetean analizeaza posibilitatea de a revoca hotararea prin care terenul necesar a fost acordat…

- Agentia Nationala de Integritate arata, intr-un comunicat de presa transmis marti, ca Mihai Constantinescu, sef Serviciu Audit Public in Ministerul Sanatatii, s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 6 iunie 2017 - 5 ianuarie 2018, intrucat a detinut simultan functia de sef Serviciu Audit…

- In perioada 26-27 octombrie 2018, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a continuat la Istanbul discutiile cu omologul turc, Fahrettin Koca, pentru demararea parteneriatului public- privat ce vizeaza constructia spitalului regional Constanta.

- In perioada 26 27 octombrie 2018, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a continuat la Istanbul discutiile cu omologul turc, Fahrettin Koca, pentru demararea parteneriatului public privat ce vizeaza constructia spitalului regional Constanta.Potrivit Ministreului Sanatatii, vizita de lucru a ministrului…

- Consiliul de Administratie al Spitalului de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare organizeaza, in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Psihaitrie Baia Mare,…