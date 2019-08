Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a propus, marti, ca organizatiile judetene ale partidului care nu reusesc sa aiba rezultatul scontat la alegeri sa fie dizolvate si sa se caute alti lideri pentru ele, informeaza agerpres.ro."Imi aduc aminte ca la alegerile prezidentiale trecute ne luptam…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a criticat lunii in termeni duri rectificarea bugetara, despre care a spus ca este dovada unui buget construit nerealist și i-a dat Vioricai Dancila un ultimatum pana pe 20 august, data la care sa prezinte ”un nou program de guvernare, precum si o echipa guvernamentala…

- Viorica Dancila nu este in mod oficial presedintele PSD, ci doar interimar, anunța Antena 3 care citeaza o decizie a Tribunalului București. La ultimul congres extraordinar al PSD au fost votate mai multe modificari ale statului PSD, modificari in baza carora Viorica Dancila a fost aleasa sa conduca…

- Motto: „Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi!” In cultul ortodox, rugaciunile catre Maica Domnului sunt cele mai frumoase, cele mai des intalnite, cum ar fi Acatistele, Paraclisele, Canoanele, precum si toate celelalte rugaciuni umilicioase ramase mostenire pentru noi din tezaurul…

- Anunț exploziv al noului lider al PNL Rareș Bogdan, care impune viitoare linie in partid in privința pensiilor speciale. Nimeni in afara de militarii aflați in teatrele de razboi nu va beneficia de pensii speciale. Nici macar magistrații. Ceea ce inseamna ca pensiile speciale pentru judecatori și procurori,…

- PNL se situeaza pe primul loc la alegerile europarlamentare, dupa numararea a 1.445.781 din cele 8.954.959 exprimate la scrutinul de duminica, anunța Biroul Electoral Central. Dupa numararea voturilor exprimate la 5.800 de sectii, respectiv 1.445.781 voturi, PNL a obtinut 29.3%, iar PSD – 27%. Pe locul…

- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00. Pentru cei 18.9 milioane de alegatori au fost organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul Romaniei. Biroul Electoral Central a anunțat ca prezenta la vot, duminica, la ora 10.00, in cadrul alegerilor…

- Istoricul stadion Parcul Copilului din București va gazdui sambata, 18 mai, un nou festival de rugby, mai exact finalele Diviziei Naționale de Seniori (DNS). De la ora 11 vor evolua in finala mica, pentru locurile 3-4, RC Grivița București contra celor de la Rugby Club Birlad. De la ora 14 CS Navodari…