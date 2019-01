Claudia Țapardel: „Ce urmează să ceară Iohannis miniştrilor propuşi” „Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, duce in derizoriu colaborarea institutionala cu Guvernul si insista sa ne demonstreze ca fiecare actiune politica pe care o initiaza este ilogica si absurda. Nu poti sa ceri tot felul de documente noi, care nu au legatura cu legea, doar pentru a pune bete in roate unui proces politic normal, asa cum este remanierea guvernamentala. Acum a cerut cazierul judiciar. Saptamana viitoare ce le va cere ministrilor propusi? Eventual sa vina si cu vizita medicala facuta la zi. Iohannis merge mult prea departe cu aceste solicitari, care devin tot mai aberante si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

