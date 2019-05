Stiri pe aceeasi tema

- Pliskova a invins-o in semifinale pe sportiva din Grecia Maria Sakkari, locul 39 WTA, scor 6-4, 6-4. Sportiva ceha va juca in finala cu britanica Johanna Konta, numarul 42 mondial, care a trecut in penultimul act de olandeza Kiki Bertens, locul 4 WTA si favorita 6, scor 5-7, 7-5, 6-2.…

- Doar 239 de puncte o despart pe campioana noastra de primul loc in clasament, iar cei de la WTA au transmis un "avertisment" pentru cea care ocupa in prezent fotoliul de lider mondial in tenisul feminin.

- Contul de Facebook poate fi transformat într-un memorial dupa ce o persoana draga înceteaza din viața și astfel nu va mai putea fi modificat de nimeni. Este nevoie doar de câteva informații despre persoana care a murit.

- Retragerea de la turneul de la Stuttgart ii poate cauza Simonei Halep caderea pe locul 3 WTA. Petra Kvitova o poate devansa pe romanca in cazul in care se va califica in semifinalele turneului din Germania, relateaza Mediafax intr-o analiza.Citește și: Andrei Caramitru a EXPLODAT la adresa…

- Fostul lider mondial domina clar în punctajul obținut pe zgura în ultimii ani și are aproape un numar dublu de puncte câștigate fața de Serena Williams, a doua clasata. Românca a strâns 8.107 puncte în ultimii ani pe zgura și are un avans de aproape 3.000 de puncte…

- ”Va spun un lucru și uneori sunt foarte criticat pentru ca spun ceea ce gandesc. Eu cred ca USR ii va obliga pe PNL sa se schimbe, sa modernizeze sau sa dispara, ii va manca din punct de vedere politic și cu PRO Romania asta incerc sa fac cu PSD, fie se schimba, se modernizeaza, se adapteaza, daca…

- Traian Basescu a declarat ca va participa la referendum și va indemna oamenii sa iasa la vot, insa daca nu va fi atins cvorumul necesar validarii atunci nimeni nu ii va mai putea opri pe liderii PSD sa spuna „frate, buna ziua. Poporul nu vrea sa va mai bagați in justiție”.„Eu ma voi duce și…

- Bianca Andreescu (18 ani, 60 WTA) disputa azi, de la ora 22:00, finala turneului WTA Premier Mandatory de la Indian Wells contra nemțoaicei Angelique Kerber (31 de ani, 8 WTA). Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. liveSCORE de la 21:00 » Bianca Andreescu - Angelique Kerber…