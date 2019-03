Cîțu: Dragnea i-a vândut pe români. Banca de la Moscova nu plătește taxe în România Iata postarea lui Cițu de pe pagina sa de Facebook: ”Dragnea i-a vandut si tradat pe romani! Din primul moment v-am spus ca OUG 114 are rolul de a distruge companiile private care activeaza in Romania si de a favoriza “investitorii” rusi. Pana acum am aratat ca rusii au beneficiat de pe urma suprataxarii introduse de legea off-shore in combinatie cu suprataxele din OUG 114 din sectorul energie. Astazi dovada ca guvernul Romaniei a dat o ordonanta pentru a distruge sistemul financiar autohton si a-i permite lui Putin sa cumpere tot prin Banca Internationala de Investitii, banca tarilor socialiste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

