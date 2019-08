citesteDobrogea: Ghid al calatorului pe litoralul Marii Negre. Despre fauna, flora si curiozitatile plajei“

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, o persoana a fost declarata disparuta in Marea Neagra, in zona digului din dreptul hotelului Malibu.ISU Constanta a demarat operatiunile de cautare.Vom reveni cu detalii.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ...

- In zona hotelului Malibu din Mamaia, tocmai a fost salvat de la inec un copil in varsta de 10 ani.La fata locului s au deplasat echipaje SMURD B si SMURD C.Serviciul de ambulanta Constanta transmite ca micutul este constient si cooperant.Sursa foto: ISU Dobrogea ...

- O tromba marina, care se aseamana cu o tornada, s-a format pe Marea Neagra și a fost filmata de turiștii aflați pe o plaja din Eforie Nord. Potrivit meteorologilor, trombele marine se formeaza din cauza diferențelor de temperatura dintre apa marii și aer. Turiștii și localnicii aflați pe o plaja din…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a afirmat, vineri, la Mamaia, ca si daca va tara noastra va aloca 10% din Produsul Intern Brut pentru aparare in urmatorii ani, tot nu va avea capabilitati sa faca fata singura unui potential agresor cum este Rusia, astfel ca apararea trebuie sa fie colectiva,…

- CFR Calatori informeaza ca, incepand de maine, va lansa programul estival de transport “Trenurile Soarelui”. Timp de aproape trei luni, pana la data de 8/9 septembrie, peste 40 de trenuri vor asigura zilnic legaturi directe din toata țara cu statiunile de la Marea Neagra și Delta Dunarii. Astfel, 22…

- Asociația Romana pentru Studii Baltice și Nordice din Romania și Facultatea de Istorie și Științe Politice a Universitații „Ovidius” din Constanța, in parteneriat cu Niro Investment Group, Ambasada Republicii Lituania la București, Ambasada Estoniei la București, Consulatul Onorific al Letoniei la București…

- Trupul elevului craiovean acum doua zile in Marea Neagra, a fost gasit joi dimineața plutind aproape de mal, in zona plajei Navodari. Conform IPJ Constanța, in urma unui apel 112, o femeie a sesizat faptul ca, in zona La Pescaria ...