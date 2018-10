Intr-un comunicat transmis miercuri, Miscarea Romania Impreuna se angajeaza politic "sa refaca intreaga structura a sistemului juridic pe care PSD si ALDE incearca sa o distruga in aceste zile" si "sa taie toate pensiile speciale pe care actuala putere politica le foloseste ca mita pentru persoanele aflate in sistem, astfel incat acestea sa sustina demantelarea justitiei".



"Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, ar trebui sa iasa de urgenta la pensie daca doreste sa beneficieze de actuala pensie speciala care i-a fost oferita", se arata in comunicatul Miscarii Romania Impreuna. In opinia…