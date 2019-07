Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, fost premier al Romaniei, o critica pe Viorica Dancila, premierul in funcție, dupa ce aceasta a anunțat ca"Doamna Dancila a uitat ca se afla la guvernare. Citește și: CLEPSIDRA MORȚII Ce s-a intamplat in cele 19 ore scurse intre apelul la 112 și MOARTEA…

- Fara institutii functionale, fara oameni competenti si responsabili, dreptul la viata, garantat de Constitutie si de statul roman, risca sa fie o promisiune fara fond, a scris liderul PLUS, Dacian Ciolos, sambata, pe Facebook, in contextul cazului de la Caracal. "PLUS cere ancheta si raspundere…

- ”Observ, in ultima vreme, din ce in ce mai multe atacuri, murdare si nefondate, la adresa mea si a PLUS, venite tocmai din partea celor care reclama, in spatiul public, dezbinarea, ura si interesele care, sustin ei, au pus stapanire pe Romania. Am un mesaj pentru ei: poporul roman intelege pe deplin…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, reclama, intr-o postare pe Facebook, tot mai multe atacuri ”murdare si nefondate” din partea PSD la adresa sa si a formatiunii pe care o conduce. Ciolos sustine ca exact cei care vorbesc despre dezbinarea si ura din societatea romaneasca au provocat-o.

- "Klaus Werner Iohannis este capabil sa sacrifice orice, inclusiv Constitutia Romaniei, buna credinta a cetatenilor si banul public pentru a mai obține un nou mandat la Cotroceni. Nu conteaza ca e vorba despre legea fundamentala a Romaniei, nu conteaza despre ce e vorba. Scopul lui e unul cat se poate…

- Circa 500 de delegați ai USR se reunesc, sambata, pentru a alege candidatul partidului la prezidențiale. In competiție sunt inscriși liderul USR Dan Barna, senatorul Mihai Goțiu, Dumitru Stanca și Dragoș Dinulescu. In aceeași zi se va intruni și Consiliul Național al PLUS, anunța Mediafax.Cel…

- Oana Maria Bogdan, liderul PLUS care a declanșat un val de controverse dupa ce a vorbit de „renunțarea la proprietate”, spune acum ca programul PLUS este construit pe „un model bazat pe creșterea starii de bine a oamenilor mai degraba decat pe productivitate și creștere economica”. „Fiecare dintre noi…

- Dacian Cioloș susține, referitor la declarația potrivit careia președintele trebuie sa iși asume responsabilitatea nominalizarii unor marionete in guvern, ca nu a avut intenția de a il ataca pe Klaus Iohannis."Interventia mea de la Timisoara a vizat reforma constitutionala si eu sunt convins…