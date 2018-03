Cine sunt sefii celor mai importante burse din Europa si principalii competitori ai Bursei de Valori Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori București (BVB), cea mai importanta instituție a pieței locale de capital, a susținut in ultimii ani o serie de inițiative și evenimente menite sa incurajeze investițiile romanilor și sa contribuie la creșterea nivelului de educație financiara. BVB a venit in intampinarea cererii potențialilor…

- Zece companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au anuntat deja valoarea dividendelor pe care le vor propune actionarilor in Adunarile Generale ce vor avea loc in aprilie. Castigul mediu este de 5,7%, de aproximativ cinci ori mai mare decat dobanda bancara pe un an, asta desi Romgaz (SNG)…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a finalizat procesul de selectie a celor 50 de companii care trec in etapa finala a proiectului Made in Romania: Liga BVB, 15 dintre acestea urmand sa intre intr-un program de mentorat in care vor fi acoperite subiecte precum marketing si branding, strategie…

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti a atins, vineri dimineata, cel mai inalt nivel din ultimele noua luni si jumatate, respectiv de 8.735 puncte, reiese din datele operatorului pietei de capital. Actiunile Electrocontact, Romcarbon si BRD cresteau cel mai mult pe piata principala…

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) din Republica Moldova, listat la jumatatea lunii februarie la Bucuresti, a inregistrat anul trecut vanzari de 147 milioane lei, in crestere cu 38%, in timp ce profitul net s-a majorat cu 37%, la 32 milioane lei, potrivit datelor financiare preliminare. …

- Indicele BET, care urmareste cele mai tranzactionate 13 actiuni de la Bucuresti, a crescut cu 9% in primele doua luni din 2018 si a marcat cel mai ridicat ritm de crestere din randul burselor europene, potrivit calculelor ZF pe baza datelor Bloomberg. Spre comparatie locul doi a fost ocupat de bursa…

- Administratorii dezvoltatorului imobiliar Practic Bucuresti, la care omul de afaceri Radu Dimofte este actionar majoritar, propun distribuirea de dividende in suma totala de 29,7 milioane lei, din profitul de 30,4 milioane lei aferent anului trecut. Propunerea va fi discutata la urmatoarea…

- Sphera Group (SFG), compania listata la Bursa de Valori Bucuresti care opereaza restaurantele KFC, Pizza Hut si Tacco Bell, a raportat vanzari de 573 mil. lei pe 2017, mai mult cu 37% fata de anul precedent la un profit net de 31 mil. lei, minus 36%, potrivit rezultatelor preliminare publicate joi…

- Producatorul de gaze naturale Romgaz Medias a afisat un profit net in crestere cu 82,4% anul trecut, 2017 fiind cel mai bun an inregistrat de Romgaz de la listarea la Bursa de Valori Bucuresti si London Stock Exchange (LSE), se arata intr-un comunicat al companiei remis joi Bursei de Valori Bucuresti…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor, spune Lucian Anghel, presedintele BVB. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat in ianuarie 2018 o crestere de aproape 8%, dupa ce indicele BET, principalul…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) s-a plasat pe locul 16 in Europa anul trecut intr-un clasament realizat in functie de valoarea IPO-urilor, arata raportul PWC IPO Watch Europe 2017. 0 0 0 0 0 0

- Bursele europene inregistrau, vineri dimineata, o scadere moderata, dupa ce indicele S&P 500 al bursei de pe Wall Street a intrat intr-un teritoriu de corectie, inregistrand un declin de 10% fata de nivelul ridicat din ianuarie. Asta a sporit temerile ca va urma o perioada indelungata de turbulente,…

- Pretul de oferta pentru cele 9,8 milioane de actiuni Purcari lansate in cadrul ofertei publice initiale secundare a fost stabilit la 19 lei/actiune, cu 9 lei sub pretul maxim, reiese dintr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). ”Se asteapta ca tranzactionarea actiunilor…

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) se va lista pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), dupa ce oferta publica initiala (IPO) pe care a desfasurat-o in ultimele doua saptamani a fost subscrisa de investitorii persoane fizice in proportie de 412%, in...

- Bursa de la New York a revenit pe crestere la debutul sedintei de marti, dupa ce luni a inregistrat o scadere spectaculoasa care s-a propagat ulterior la nivel mondial, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Toţi cei trei indici principali au înregistrat scăderi de 2% la debutul şedinţei,…

- Principalii indici ai bursei de pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average si S&P 500 Index, au inregistrat in timpul sedintei de tranzactionare de luni cel mai semnificativ declin din 2011. Scaderea s-a propagat si pe pietele din Asia si Europa, bursele deschizand sedintele pe pierdere marti dimineata.…

- Ludwik Sobolewski, fostul sef al Bursei de Valori Bucuresti, a scos astazi la vanzare un pachet de 985 de actiuni BVB, la pretul de 29 lei/unitate, la o valoare totala de circa 28.000 lei. Tranzactia este intermediata de Tradeville SA. Fostul sef al BVB a fondat recent o firma…

- Pietele bursiere europene "sunt in grafic" pentru a inregistra cea mai defavorabila zi de tranzactionare dupa votul pro-Brexit (iunie 2016). Turbulentele din SUA si Asia s-au extins si pe pietele europene, indicele pan-European STOXX 600 a scazut, marti dimineata, cu 2,2%, a saptea zi de declin…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis sedinta de tranzactionare in scadere, urmand trendul mondial de declin, deschis luni de picajul indicelui Dow Jones Average Industrial al Bursei de la New York.

- Principalii indici ai bursei de pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average si S&P 500 Index, au inregistrat in timpul sedintei de tranzactionare de luni cel mai semnificativ declin din 2011. Declinul vine în condiţiile în care investitorii estimează că Rezerva Federală…

- Companiile romanesti trebuie incurajate sa achizitioneze competitori din alte tari, dar in momentul de fata exista o discriminare fiscala intre finantarea prin credit bancar si emiterea de actiuni noi, sustine Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "O idee este incurajarea…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) prelungeste pana la finalul zilei de 16 februarie perioada in care companiile antreprenoriale romanesti pot fi nominalizate in proiectul Made in Romania – Liga BVB. La fel ca in prima editie, BVB a observat un interes ridicat fata de acest proiect si un numar in crestere…

- Omul de afaceri Viorel Catarama a declarat joi, la Bursa de Valori Bucuresti, ca euro ar trebui sa fie „undeva spre 5,3-5,4 lei”, dar „avem o gasca criminala de comunisti in Banca Nationala care tine cursul la un nivel care nu reprezinta realitatea”. „In Romania se intampla un lucru groaznic,…

- ♦ Crearea contrapartii centrale autohtone, reinfiintarea pietei derivatelor, stimularea retailului, noi emisiuni de obligatiuni, continuarea programelor de educatie financiara ♦ Adrian Tanase va conduce BVB pentru urmatorii patru ani cruciali pentru piata de capital din Romania intrucat…

- Piata de brokeraj se consolideaza in rau, respectiv cei mari isi restrang activitatea, iar cei mici dispar, a declarat luni Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa. 'Se intampla doua lucruri la bursa sau cu legatura la bursa, respectiv unul…

- Ludwik Sobolewski, fostul CEO al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a anuntat marti ca a lansat, impreuna cu Zuzanna Kurek, fost Director adjunct Business Development & Marketing al BVB, firma Cornerstone Communications, o companie specializata in relatia cu investitorii si guvernanta corporativa.

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis sedinta de miercuri in scadere, inregistrand la ora 10 un minus de 0,04%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,40%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, este singurul indice care afiseaza valori in crestere, de plus 0,12%…

- Cea mai mare problema a bursei in prezent este lipsa lichiditații, care afecteaza toți actorii pieței, de la investitori pana la brokeri. Problema a fost identificata de Adrian Tanase, noul CEO al Bursei de Valori București, care a și anunțat ca majorarea valorii zilnice de tranzacționare este principalul…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- In primul sau discurs oficial dupa numirea in functia de director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Adrian Tanase a dat semne ca isi doreste o schimbare a directiei pe care piata locala a urmat-o in ultimii ani, acesta afirmand ca vrea sa simplifice puternic mesajele de promovare ale pietei…

- „Obiectivul principal al mandatului meu este atingerea potențialului maxim de lichiditate al bursei și acest lucru poate veni din trei direcții” „Promovarea la statutul de piața emergenta va fi o consecința a tuturor acestor masuri pe care le vom lua pentru creșterea lichiditații” „In acest moment,…

- Populatia ar trebui sa fie interesata de faptul ca investitia la bursa poate fi la fel de banala ca un depozit bancar, daca se respecta anumite reguli, a declarat luni Adrian Tanase, CEO-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), in cadrul primei conferinte de presa sustinuta din pozitia de director general…

- Bursa de Valori Bucuresti BVB , cea mai importanta institutie a pietei de capital, va continua sa dezvolte o infrastructura si un mediu care sa i permita sa atinga potentialul maxim astfel incat Romania sa promoveze in randul pietelor emergente ca o consecinta a acestei dezvoltari, a declarat Adrian…

- In acest an ar putea fi cateva listari importante pe Bursa de Valori Bucuresti, existand semnale in acest sens, a declarat pentru News.ro noul director general al BVB, Adrian Tanase, acesta subliniind ca investitorii sunt dispusi sa investeasca in economia Romaniei, insa este nevoie de un domeniu politic…

- Adrian Tanase, noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, va sustine luni, 29 ianuarie, prima sa conferinta de presa din aceasta functie, eveniment in cadrul caruia vor fi prezentate prioritatile si planurile cu privire la dezvoltarea pietei de capital locale. Puteti trimite intrebarile…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a avizat, in sedinta de astazi, numirea lui Adrian Tanase in functia de director general al Bursei de Valori Bucuresti, conform comunicatului ASF. In aceeasi sedinta a fost avizat si Dan Paul in consiliul de...

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a avizat marti numirea lui Adrian Tanase in functia de director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti SA, potrivit unui comunicat al ASF. De asemenea, in sedinta de marti a mai fost avizata numirea lui Dan Viorel Paul in…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- Actiunile TMK- Artrom, Romcarbon si SIF4 Muntenia se depreciau cel mai mult, miercuri dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), iar cele mai mari aprecieri erau consemnate la Dafora, Nuclearelectrica si Fondul Inchis de Investitii BET FI Index Invest. Indicele…

- Actiunile Rompetrol Rafinare, SIF4 Muntenia si Banca Transilvania se depreciau cel mai mult, marti dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, pretul actiunilor Rompetrol Rafinare scadea cu 4,64%, al SIF4 Muntenia cu 1,94% si al Bancii Transilvania cu 1,53%.…

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis saptamana in scadere, luni, la ora 10:00 inregistrand un minus de 0,15%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,47%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, a scazut cu 0,24%. Dintre principalele actiuni cotate, titlurile…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. “Daca bursa ar fi un barometru pentru economie,…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis in crestere in cea de-a doua zi a saptamanii, la debutul sedintei de tranzactionare majoritatea indicilor inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de marti cu un avans de 0,20%, in timp ce BET-TR a crescut…

- Federația Sindicatelor Libere din Romania, impreuna cu afiliatul sau Sindicatul Liber “Navalistul” din cadrul Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI), iși exprima ingrijorarea fața de decizia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la Santierul Naval 2 Mai Mangalia - actionarul roman ce…