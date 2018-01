Cine este Ioana Bran, tanara propusa pentru sefia Ministerului Sportului

Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Bran s-a nascut la 31 octombrie 1986, la Satu Mare. Este absolventa a Facultatii de Stiinte Economice din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, potrivit www.cdep.ro. Detine un master în "Audit si expertiza contabila" la Universitatea…

- Toma Petcu și-a anunțat demisia din Guvern. Ministrul Enerviei a spus ca nu iși mai dorește sa faca parte din viitorul Cabinet, ce va fi condus de Viorica Dancila, din motive personale. Anton Anton este propunerea ALDE pentru portofoliul de la Energie. Anton Anton este deputat ALDE și a fost ministru…

- Ministrul Sanatatii nu vrea sa faca parte din Guvernul Dancila Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, luni, inainte de CEx PSD, ca nu isi va depune candidatura pentru un nou mandat de ministru, precizand ca a informat conducerea partidului si ca va sustine persoana care va prelua portofoliul.…

- Cu doar cateva ore inainte de a fi anuntata componenta Cabinetului Dancila, unul dintre ministrii Executivului si-a anuntat retragerea. Este vorba despre Marius Dunca, de la Ministerul Tineretului si Sportului, care a anuntat, intr-o declaratie de presa, faptul ca face un pas inapoi din fruntea institutiei…

- Dupa discutiile avute marti dimineata cu Liviu Dragnea, ministrul Finantelor a dat de inteles ca nu s-ar teme ca ar putea din schimbat de la sefia MF, in Cabinetul Dancila. Pana sa ajunga sa dea explicatii in fata senatorilor din Comisia economica, alaturi de sefa ANAF, pe tema Declaratiei 600, care…

- S-a incheiat recent concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018, organizat de Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca. Din cei 899 de inscrisi au fost declarati admisi 300 de tineri – 98 de fete și 202 baieți. Ultimul punctaj de intrare a fost de 53 de puncte iar primul de 89…

- Din fiecare tren care ajunge in Gara de Nord coboara zeci de protestatari dotati cu steaguri si bannere. Manifestantii se vor alatura celorlalte grupuri care ajung in Capitala. Demonstrantii intentioneaza sa opreasca la sediul Avocatului Poporului, la Curtea Constitutionala a Romaniei si la Consiliul…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. “Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am decis sa dau PSD inca o sansa si sa desemnez persoana propusa de PSD, pe doamna Dancila.…

- Schimbare la varful OMV Petrom, dupa mai bine de un deceniu de la precedenta numire a unui manager general. Compania are un nou director general executiv (CEO) si presedinte al Directoratului, care o va inlocui pe Mariana Gheorghe. Romanca s-a aflat pe fotoliul de conducere al OMV Petrom incepand cu…

- In perioada 22 decembrie 2017-3 ianuarie 2018, CFR Calatori va suplimenta operativ, in functie de disponibilitatea de material rulant, numarul trenurilor care circula pe cele mai solicitate rute din Bucuresti spre/dinspre Satu Mare, Baia Mare, Vatra Dornei, Suceava, Iasi, Timisoara Nord, Brasov, Cluj…

- Aflat la Parlament si raspunzand unor intrebari ale presei, Mihai Tudose a facut referire si la ultima data in care a stat de vorba cu primul om in stat. “Ultima data am vorbit cu dl presedinte la CSAT, atunci a fost si discutia despre Buget”, a dezvaluit premierul. Ultima sedinta a Consiliului Suprem…

- Aproape 1.500 de spectatori s-au bucurat de colindele și cantecele de sarbatori interpretate de Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin” condus de Anna Ungureanu, la cele doua concerte extraordinare de Craciun susținute la Ateneul Roman pe 18 și 19 decembrie. Pentru al 54-lea an consecutiv,…

- Sunt din nou imagini reprobabile din Parlament, mai exact din plenul Senatului, in plina sedinta in care se dezbat legile Justitiei. Doar ca intrunirea senatorilor a luat o pauza neprevazuta. Nu si in cazul transmisiunii live facute pe Facebook, dupa modelul in care reprezentantii USR si-au obisnuit…

- 'In calitate de cetateni, magistratii isi pot exercita toate drepturile pe care legea le confera. In calitate de magistrati, au restrictiile si interdictiile si incompatibilitatile pe care le prevedere Constitutia, pe de o parte, pe care le prevad legile speciale, pe de alta parte. Fiecare…

- Banca Naționala va renunța, in curand, la Arenele BNR, urmand ca baza sa-i revina Ministerului Tineretului și Sportului, in schimbul unor alte proprietati. Astazi, in Parlament, au mai fost prezenți Ion Țiriac, Ilie Nastase și Simona Halep.

- Pana sa se afle ca dezbaterile pe tema modificarilor Codurilor Penale au fost amante pentru luni de Comisia speciala de la Parlament, pe Legile justitiei, Directia Nationala Anticoruptie a transmis un amplu punct de vedere pe acest subiect. “Aceste modificari vor avea un efect devastator asupra anchetelor…

- Mi-a placut cum l-a sfidat Principesa Margareta pe Basescu, in Parlament. Incercatul matelot s-a ridicat din scaunul de oaspete in loja de talente prezidentiale, s-a intors pe jumatate si ar fi dat s-o salute. Principesa l-a ignorat, a trecut pe langa el ca o corabie pe langa o meduza. Alteta Voastra,…

- Bugetul Ministerului Tineretului și Sportului pe 2018, care se ridica la 517,3 milioane de lei, a fost avizat favorabil, marți, de Comisiile reunite pentru invațamant, știința, tineret și sport ale Parlamentului. Parlamentarii din cele doua comisii reunite au votat în unanimitate (28…

- "Marțea viitoare, 12 decembrie, va avea loc votul pe Legile Justiției in Camera Deputaților. Apoi va urma cel din Senat, care este și camera decizionala. Pana la Craciun OUG 13 mascat sub forma Legilor Justiției poate trece de Parlament. Am ramas doar noi, strada, ultima reduta. Marți, la…

- Peste 200 de oameni au protestat, miercuri seara, pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, vizavi de sediul PSD Cluj. Manifestantii au cerut respingerea legilor justitiei in Parlament si alegeri anticipate, transmite Mediafax. Cei peste 200 de manifestanti care au venit pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca…

- Deputatul USR Cosette Chichirau a fost protagonista unui episod grav in Parlament. In timpul protestului USR din plen, la votul pe legea privind statutul magistratilor, Chichirau a avut un schimb dur de replici cu senatorul PSD Serban Nicolae. Deputata USR l-a numit hot, penal si sofer al grupului…

- La fel cum s-a intamplat si la Parlament, la inceputul sedintei de miercuri a Camerei Deputatilor si, respectiv, a Senatului, cand s-a tinut un minut de reculegere, in semn de omagiu pentru Regele Mihai, un demers similar a fost respectat si la Palatul Victoria. De aceasta data premierul a fost cel…

- Primarul Capitalei a ajuns miercuri in jurul pranzului la Parlament, oprindu-se, alaturi de mai multi primari de sector, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor. Intrevederea dintre Gabriela Firea si Liviu Dragnea este in plina desfasurare la momentul de fata. Si vine la o zi, practic, de cand dinspre…

- Liga 1, etapa 20. CS U Craiova – Viitorul (ora 20.45, Digi, Telekom, Look). Un meci foarte important pentru partea superioara a clasamentului se va disputa pe noua arena din Banie, acolo unde „Stiinta” va primi vizita Viitorului condus de Gheorghe Hagi. CS U Craiova – Viitorul VIDEO AICI, AICI Echipele…

- CFR Calatori a suplimentat trenurile catre destinatii precum Alba Iulia, Iasi, Timisoara, Satu Mare, Cluj-Napoca, Galati, dar si spre destinatiile turistice de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei si Petrosani, pentru perioada 30 noiembrie – 3 decembrie, potrivit unui comunicat publicat de companie și preluat…

- Numarul de trenuri care circula spre destinatii de interes pentru turisti in aceasta mini-vacanta de 1 Decembrie va fi suplimentat, iar vanzarea biletelor fara loc va fi limitata, pentru a se evita supra-aglomerarea vagoanelor, a anuntat CFR Calatori, intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, AGERPRES.…

- Ministrul Justitiei a subliniat inca o data, de aceasta data luni, de la Parlament, ca pana la sfarsitul anului se va afla puncutl sau de vedere dupa evaluarea activitatii manageriale a sefei DNA. “Ministrul Justitiei nu da verdicte, propune. Evaluarea pe care o fac eu ca ministru al Justitiei, pornind…

- Aflat la Parlament, Tudorel Toader a raspuns unei intrebari din partea presei, despre protestele de seara trecuta, din Capitala si din mai multe orase ale tarii, indreptate inclusiv asupra modificarilor ce se intentioneaza a fi aduse Legilor Justitiei. “Nu cred ca sunt eu cel mai in masura sa fac o…

- In conditiile in care seara trecuta, aflat la un eveniment la Ploiesti, Klaus Iohannis a spus cat se poate de clar ca Dragnea “trebuie sa demisioneze” -dupa ce e suspect in treilea dosar instrumentat de DNA-, liderul PSD i-a dat replica, joi, de la Parlament. Dupa ce motiunea de cenzura initiata de…

- Emil Boc a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca nimeni nu intreaba la primarie daca se aduce o masina sau cinci intr-o familie, in conditiile in care se poate cumpara una second hand cu cateva sute de euro, dar care nu corespunde cerintelor de mediu. ”Din nefericire, politica noastra…

- La cateva ore de la declaratia facuta de catre al doilea om in stat, de la Parlament, opinia publica afla faptul ca procurorii anticoruptie cer Consiliului Superior al Magistraturii sa faca verificari in privinta afirmatiilor lui Calin Popescu Tariceanu. In comunicatul DNA-ului se invoca, printre altele,…

- In timp ce vuvuzelele lui Eduard Hellvig l-au pus pe purtatorul de vorbe goale Marincea sa anunte cu o emfaza care nu ar fi prins nici macar in filmele desuete de spionaj prost „marea operatiune” a SRI-ului de „ejectare” de pe teritoriul tarii noastre a unui „James Bond” sarb cu o barba de Mos Craciun…

- Federatia Tinerilor din Constanta cere plecarea lui Marius Dunca de la conducerea Ministerului Tineretului deoarece nu a reusit sa realizeze niciunul dintre obiectivele propuse in programul de guvernare.

- La Comisia speciala condusa de catre social-democratul Florin Iordache au inceput, miercuri, discutiile pe tema propunerilor de modificare a legilor Justitiei. La dezbaterile de la Parlament a fost prezent, in prima faza, si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care la un moment dat a anuntat ca se…

- Peste 6.800 de absolventi de medicina si farmacie s-au inscris la concursul national de Rezidentiat, care se va desfasura la nivel national pe data de 19 noiembrie 2017, in centrele universitare Bucuresti, Cluj Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

- Secretarul Camerei Deputaților, parlamentarul satmarean Ioana Bran, a participat duminica, 12 noiembrie, la Congresul TSD, eveniment ce a avut loc la Complexul expozițional Romexpo din Capitala. Alaturi de Ioana Bran, la eveniment a participat și o delegație de tineri social-democrați din Satu Mare.…

- Orchestra Simfonica Radio din Ucraina soseste in premiera in Romania si ii invita pe toți iubitorii muzicii clasice la un „Regal Vienez !”. Primul concert va fi susținut la Satu Mare. Turneul orchestrei din Ucraina se va termina in data de 22 decembrie, in Cluj-Napoca. Concertul de la Satu Mare va vea…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, a declarat, miercuri, intr-o conferința de presa, ca se bucura enorm pentru rezultatele obținute de sportivii din lotul național al Romaniei, care cu 94 de medalii, dintre care 37 de aur, 25 de argint și 32 de bronz la Campionatele Mondiale de Karate…

- Reprezentantii unora dintre cele mai importante universitati din tara solicita Ministerului Educatiei finantarea institutiilor de invatamant superior si a cercetarii in functie de competitivitate. In acest sens, reprezentantii Universitatii „Al.I. Cuza" din Iasi, Universitatii din Bucuresti, de la Universitatea…

- Locuitorii Devei au votat, duminica, la alegerile partiale pentru functia de primar, iar potrivit rezultatelor neoficiale, Florin Oancea, candidatul Partidului National Liberal, a devenit primar. Pe locul al doilea a fost Petru Marginean, canidat al PSD, iar locul trei in preferintele devenilor a fost…

- Ioana Mihalache este Miss Universe Romania 2017 și va reprezenta țara in finala de la Las Vegas dupa ce a fost aleasa cea mai frumoasa romanca la concursul care a avut loc miercuri seara in București. Modelul Ioana Mihalache, din Constanța, care a mai reprezentat de doua ori țara in competiții de frumusețe,…