- In pragul Zilei Nationale a Vinului a fost lansat un ghid al celor mai selecte vinuri din Moldova. Publicatia contine 50 de nume, alese de la 25 de crame. Revista este la cea de-a doua editie, insa in premiera, a fost lansata in romana si in engleza.

- Concursul Național de Vinuri ”Bachus 2019”, care va avea loc intre 3-5 octombrie, in cadrul Festivalului Internațional al Viei și Vinului, este prezidat in acest an de Prof. Univ. Dr. Dan Boboc, o personalitate marcanta in enologia mondiala. Profesorul Dan Boboc are o cariera impresionanta: este decanul…

- O femeie, director tehnic la Google, a dat in judecata compania acuzand-o de discriminare de gen și incalcarea Pactului Egalitații din SUA. Ulku Rowe susține ca a fost platita cu „sute de mii de dolari” mai puțin de cat colegii ei barbați, adesea mai puțin calificați decat ea. Cand s-a plans conducerii…

- Mai multi utilizatori ai site-ului Reddit (piloti, insotitori de zbor si pasageri) au dezvaluit lucruri mai putin stiute despre zborul cu avionul. Mai jos gasiti cateva dintre marturisirile oamenilor, noteaza Business Magazin.1.

- In cadrul Festivalul International al Viei si Vinului „Bachus”, Consiliul Județean Vrancea organizeaza Concursul National de Vinuri ”Bachus”, editia a X-a. Acesta se desfașoara in perioada 3-5 octombrie 2019 și este unul dintre cele mai importante competiții de profil din Romania, datorita numarului…

- Familia Kogalnicenilor era din categoria marilor proprietari de pamant din zona fostului judet Falciu, isi tragea numele de la raul Kogalnic, din judetul basarabean Orhei, pe malurile caruia se intemeiasera primele familii cunoscute inca din secolul al XVII lea.6 septembrie 1817, se nastea, intr o familie…

- Hetairele, faimoasele curtezane din orasele antice ale Greciei, se numarau printre personajele favorite ale autorilor vremii, iar marturii interesante despre ele s-au pastrat de-a lungul timpului.

- ⇒ Nu credeam ca Ioan Niculae va ajunge pana aici. Una e sa nu-ți mai platești jucatorii, cu totul altceva sa pui golance sa-ți bata antrenorul. ⇒ Cine spunea ca Alexa e un antrenor care se apara foarte bine?... Yeah, right! ⇒ Dan Alexa i-a spus Anamariei Prodan sa nu se mai țina atata dupa el. Da, i…