Stiri pe aceeasi tema

- In luna septembrie, in mod traditional, se sarbatoreste Ziua Cooperarii Europene. In fiecare an, programele Interreg din toata Europa organizeaza evenimente pentru a celebra cooperarea la frontierele interne si externe ale Uniunii Europene.

- Potrivit datelor publicate de Ministerul britanic de Interne, aproximativ un milion de cetateni proveniți din state membre ale Uniunii Europene, inclusiv multi romani, au primit dreptul de a avea rezidenta in Marea Britanie dupa Brexit. Numarul exact atins in luna iulie era de 981.100. Cele mai multe…

- Cea de-a 16-a editie a Festivalului International de Film Independent Anonimul, care incepe astazi, 5 august, propune publicului filme in premiera in Romania, proiectii speciale, un program special dedicat regizorului Sergei Loznitsa, care va fi recompensat anul acesta cu Trofeul Anonimul pentru contributia…

- Grupul german Kraftwerk, pionier al stilului electro-pop, a castigat un proces vechi de 20 de ani, care viza drepturi de autor aferente unei durate de doar doua secunde din videoclipul piesei sale „Metal On Metal” din 1977, informeaza marti BBC. Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit…

- "In raport de informațiile aparute in spațiul public privind propunerea Ministrului Finanțelor Publice, in sensul adoptarii de masuri de natura a afecta pensiile magistraților, Biroul de informare publica și relații cu mass-media este abilitat sa aduca la cunoștința publica urmatoarele:In…

- Comisia Europeana i-a cerut, intr-o scrisoare, lui Petre Daea, sa corecteze cifrele raportate la producția de porumb pentru anii 2017 și 2018, existand suspiciuni ca acestea au fost umflate pentru a da bine in statisticile guvernarii PSD. Contactat de Digi24.ro, Petre Daea recunoaște existența scrisorii…

- Mii de romani caștiga pensii la care nici nu viseaza un pensionar care a muncit o viața intreaga. Informațiile vin dela Casa Naționala de Pensii. Eugen Teodorovici a anunțat impozitarea pensiilor speciale. ”Este vorba de ceea ce de foarte mulți ani romanii solicita – pensiile speciale. Credem ca o…

- Proiectul CAMARO-D (Cooperare pentru practici avansate de management a impactului utilizarii terenurilor asupra regimului apei in bazinul hidrografic al Dunarii), este un proiect cofinanțat din fonduri europene (ERDF, IPA) prin Programul Transnațional Dunarea 2014-2020, fiind derulata in perioada ianuarie…