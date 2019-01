Chris Brown a fost arestat, în Franța. Ce acuzații grave i se aduc Chris Brown a fost arestat, luni, in Franța, alaturi de doi alți barbați, a declarat poliția din Paris, pentru Le Figaro. Cantarețului i se aduc acuzații grave! Chris Brown este suspectat de viol O femeie in varsta de 24 de ani l-a acuzat pe Chris Brown, pe bodyguard-ul acestuia și pe un prieten al cantarețului ca ar fi violat-o intr-o camera de hotel a lui Brown, din Paris. Fapta ar fi avut loc in noaptea de 15 spre 16 ianuarie, a acestui an. Artistul ar fi condus-o pe presupusa victima intr-un club de noapte și ar fi convins-o sa il insoțeasca in camera de hotel, impreuna cu mai multe femei.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

