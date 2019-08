Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 4-1 (0-1), sambata seara, in deplasare, la Ploiesti, intr-un meci din etapa a 4-a din Liga 1 de fotbal. Nou-promovata a deschis scorul prin Mihai Neicutescu (27), dar campioana a egalat imediat dupa pauza, prin autogolul portarului Marian Aioani…

- Ciprian Deac (33 de ani) a fost MVP-ul CFR-ului in deplasarea cu Chindia Targoviște, caștigat de campioana cu 4-1. Experimentatul mijlocaș a fost sincer la finalul meciului, recunoscand jocul slab al echipei sale din prima repriza. „A fost o rușine pentru noi in prima repriza. Nu ne-au surprins, dar…

- Dupa victoria la limita cu Hermannstadt, scor 3-2, Gheorghe Hagi (54 de ani) a luat hotararea de a se desparți de doi jucatori transferați in aceasta vara. Este vorba despre Najib Ammari (27 de ani) și Hamidou Keyta (24 de ani), dintre care doar primul a apucat sa joace pentru Viitorul in acest debut…

- Gica Hagi a ieșit la rampa dupa victoria Viitorului in fața lui Hermannstadt, scor 3-2, și i-a raspuns lui Dan Petrescu, cel care a spus dupa victoria cu Dinamo, 1-0, ca nimeni n-a mai reușit sa caștige in Romania dupa ce a schimbat 10 jucatori. „Stam bine financiar in acest moment. L-am batut pe Dan…

- CFR Cluj a invins Dinamo, scor 1-0, in etapa a treia din Liga 1. Dan Petrescu se felicita pentru decizia de a schimba 10 jucatori fața de meciul caștigat cu Maccabi in preliminariile Ligii, scor 1-0. Citește AICI cronica meciului „Sa schimbi 10 jucatori și sa și caștigi nu cred ca a mai existat vreodata.…

- Dan Petrescu (51 de ani) a apreciat victoria la limita, 1-0 cu Maccabi miercuri seara, dar nu e mulțumit pe deplin. „Era mai bun un 2-0, mai ales ca am avut ocazii de a mai marca, Omrani și Rondon. Iar la nivelul acesta, nu ai prea multe ocazii de a marca", a comentat antrenorul campioanei. „Eu țineam…

- Ciprian Deac (33 de ani) s-a declarat nemulțumit de prestația echipei sale in partida cu Poli Iași din prima etapa a noului sezon al Ligii 1, scor 1-1. Vezi AICI desfașurarea partidei Capitanul campioanei a tras un semnal de alarma cu privire la atitudinea coechipierilor sai. „Ne doream foarte mult…

- CFR CLUJ // Adrian Stoian (28 de ani) a fost adus ca mare speranța la FCSB, dar nu a avut timp sa demonstreze ceva. Mijlocașul trebuie sa parafeze intai rezilierea contractului cu FCSB, apoi va semna cu CFR. Acesta a purtat deja discuții cu cei din Gruia, iar in cel mai scurt timp va ajunge la Cluj…