China vs SUA: ce au stabilit presedintii celor doua tari la summitul G20

- Presedintii SUA si Chinei, Donald Trump, si, respectiv, Xi Jinping, au convenit sambata sa relanseze negocierile comerciale, in marja summitului G20, in contextul confruntarii economice intre cele doua tari, noteaza France Presse. "Am avut o foarte buna intalnire cu preseditele Xi, as…

- Unele intreprinderi americane se opun taxelor vamale impuse de președintele Donald Trump produselor chineze. Sute de intreprinderi, reiese din presa americana citata de corespondenta la New York a ziarului «Les Echos», au alertat administrația Trump in ultimele saptamani asupra consecințelor suprataxelor…

- Poate ca Xi Jinping îsi va da acordul, în weekendul viitor, pentru noi masuri de scadere a dezechilibrului comercial al Chinei în relatia cu SUA, dându-i lui Donald Trump o modalitate onorabila de a pune capat razboiului lui comercial, scrie The Guardian citat de Rador.Dar…

- China și Statele Unite au reluat discuțiile comerciale înainte de o întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul sau chinez Xi Jinping în cadrul summitului G20, scrie Mediafax, citând Reuters. Liderul de la Casa Alba a declarat marți ca cele…

- ''Franta taxeaza mult vinul si noi taxam putin vinul frantuzesc'', a spus Trump la postul CNBC. ''Aceasta tara (SUA) permite vinului frantuzesc - care este foarte bun - (...) sa intre gratis'', a adaugat liderul de la Casa Alba. ''Nu este corect, vom face ceva pentru (a reechilibra) asta'', a insistat…

- Ministerul Comerțului nu a precizat care sunt țarile sau companiile vizate, dar avertismentul este an masura sa amplifice tensiunile dintre China și SUA, dupa ce Washingtonul a interzis companiilor americane sa faca afaceri cu Huawei. Lista va include entitațile care incalca regulile pieței…