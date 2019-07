Stiri pe aceeasi tema

- Președintele chinez Xi Jinping a facut apel omologului sau american Donald Trump sa arate flexibilitate in negocierile cu Coreea de Nord și sa reduca sancțiunile impuse impotriva acesteia, a informat vineri Ministerul chinez de Externe, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Un…

- Statele Unite ar trebui sa ridice imediat sanctiunile impuse producatorului de echipamente de telecomunicatii Huawei, a declarat joi un purtator de cuvant al Ministerului chinez al Comertului, cu doar cateva zile inainte de intalnirea de sambata a presedintilor Donald Trump si Xi Jinping, la summitul…

- Statele Unite si China au cazut de acord, sambata, asupra reinceperii negocierilor comerciale si Washingtonul nu va impune noi tarife exporturilor chineze, a transmis Ministerul chinez de Externe, intr-un prim pas al celor doua economii mondiale de a rezolva razboiul comercial in care sunt implicate,…

- Președintele chinez, Xi Jinping, a ajuns joi dimineața în Coreea de Nord, unde efectueaza o vizita oficiala de doua zile, informeaza televiziunea chineza de stat, scrie Mediafax, citând Reuters. Aceasta este prima vizita oficiala a unui lider de la Beijing în Coreea de Nord…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca se va intalni cu presedintele chinez Xi Jinping luna viitoare si ca se asteapta ca discutiile sa fie ”foarte fructuoase”, in conditiile in care razboiul comercial dintre cele mai mari doua economii ale lumii s-a intensificat, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei Albe,…

- China a informat luni ca nu va participa la discutii cu Statele Unite si Rusia privind un nou acord pentru limitarea armelor nucleare, relateaza Reuters potrivit news.ro.Presedintele american Donald Trump a declarat ca el si presedintele rus Vladimir Putin au discutat vineri despre posibilitatea…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca il va primi in curand pe omologul sau chinez, Xi Jinping, intr-o vizita oficiala in Statele Unite, marcand posibilitatea incheierii unui acord comercial intre cele doua țari, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Oficialii Statelor Unite…