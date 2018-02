Chile, paradisul astronomilor, ameninţat de poluarea luminoasă Nimeni nu scapa de poluarea generata de lumina artificiala: nici macar telescoapele din nordul Chile, o regiune considerata paradisul astronomilor, dar al carei cer ar putea sa-si piarda din claritate. Desertul Atacama, situat la 1.200 de kilometri nord de Santiago, ofera conditii ideale: cerul este degajat in cea mai mare parte a anului. Cele mai mari telescoape din lume sunt instalate acolo, astfel incat pana in 2020 se estimeaza ca nordul Chile va concentra 70% din infrastructura astronomica din lume. Dar extinderea oraselor si utilizarea tehnologiei cu diode luminoase (LED) ameninta activitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

