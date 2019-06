Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier din care victima a scapat ca prin minune s-a petrecut luni dupa-amiaza pe Valea Oltului. Un cetatean turc a iesit cu masina in decor, s-a rasturnat intr-o rapa si s-a oprit langa calea ferata.

- Un autoturism scapat de sub control din cauza vitezei a lovit un podet si s-a rasturnat la marginea carosabilului, la Milisauti. Accidentul a avut loc duminica, in jurul orei 10.00, iar din fericire cei doi tineri care se aflau in masina au scapat usor.Din cercetarile preliminare ale politistilor ...

- Un accident s-a produs vineri dup-amiaza pe DN 7 / E 81, in judetul Valcea, pe Dealul Negru. O masina care circula pe DN 7 / E 81 s-a rasturnat intr-o rapa de pe marginea drumului. Soferul nu a fost de acord sa fie transportat la spital.

- In luna aprilie, la Judecatoria Pitesti va incepe procesul unui recidivist cu un cazier impresionant si ale carui „ispravi” au facut ocolul tarii. Anul trecut, Viorel Balsanu, un barbat de 35 de ani originar din comuna Oboga-Olt, dar care locuieste in Stefanesti-Argeș, a scapat cu fuga cu un Porsche…

- Alessia a avut parte in ultimele luni de clipe grele. Dupa ce a primit un diagnostic grav din partea medicilor si incepuse sa isi revina, artista a fost implicata intr-un accident rutier grav.

- Un incident violent a avut in prim plan doi romani stabiliți in Italia, la Roma. Aceștia au mers in Toscana, in apropiere de orașul Siena, la Cassia. Ei au oprit in noaptea de joi spre vineri la o benzinarie și i-au spus femeii, care era singura in benzinarie, sa verifice și nivelul uleiului de motor.…

- O tanara in varsta de 20 de ani a scapat cu viata, chiar daca a facut zob masina. Lipsita de experienta, soferita a izbit de un cap de pod si doi stalpi pentru sustinerea energiei electrice. Imediat dupa impact, tanara a parasit locul accidentului, dar s-a prezentat singura la Politie ulterior.