Cheat Codes & Kiiara lanseaza Put Me Back Together (Official Audio)

- Black Matias si What’s UP sunt iarna pe val, iar acum a venit momentul pentru „Atat de rece”! Primul cod rosu din aceasta iarna, iar cei doi artisti lanseaza single-ul si clipul „Atat de Rece”. Piesa este produsa de What’s UP si compusa de cei doi artisti, iar clipul este regizat de Ionut Trandafir…

- Numele lui de scena e Two Feet, dar pe buletin scrie Zachary William Dess. I Feel Like I`m Drowning are și videoclip de saptamana trecuta, deși e o piesa aparuta acum trei luni. O recomandare de la Alexandra Gavrila. Two Feet are 24 de ani, este din America și piesa lui a reușit sa creeze un...…

- Vanotek revine cu single-ul “Back to Me”, in colaborare cu Eneli. Piesa este compusa de cei doi artiști și produsa de Vanotek. Piesa “Back to Me” este inclusa pe primul album al lui Vanotek, lansat la finalul lui 2017 care include cele mai cunoscute piese precum “Tell Me Who” feat. Eneli, “In dormitor” și “My…

- Meghan Trainor a lasat de ințeles ca urmeaza lansarea viitoarei sale piese intr-un mod super ingenios. Vedeta și-a anunțat lansarea pe toate conturile rețelelor de socializare prin bilețele personalizate, create special pentru fani. De-a lungul weekend-ului Epic Records au creat scrisori pe care le-au…

- The Kryptonite Sparks au ales sa ne umple weekend-ul de energie pozitiva și vibe-uri bune cu o noua piesa, lansata vineri. Baieții de la The Kryptonite Sparks vor incepe un turneu prin țara pe 22 februarie, ei ajungand prin 11 orașe cu noile piese, dar și cu cele deja consacrate precum “Și golanii beau…

- SZA a lansat impreuna cu rapper-ul Towkio piesa “Morning view” și nu vrem sa sune prea dulce, dar iți da sentimentul ca ești pe plaja și privești rasaritul, in timp ce o asculți. Piesa este parte a albumului de debut al lui Towkio, denumit “WWW”. Sunetele calde ale chitarii combinate cu vocile celor…

- Post Malone tocmai ce a lansat ultima piesa la care lucreaza de ceva timp și e #boom. Piesa va fi și pe urmatorul album ” Beerbongs and Bentleys”. Colaborarea cu Ty Dolla $ign face piesa mai melodica, și am putea spune ca e chiar o continuare pentru “White Iverson”. Rapper-ul a anunțat de curand ca…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment la TNB, MCulture by Damian Draghici lanseaza cel de-al treilea episod: „Nu te las”, interpretata de Cristine Popa intr-o maniera pop dance cu influente dubstep. Piesa este produsa de Damian Draghici in studioul Share…

- Dua Lipa și-a gasit un grup de super cantarețe cu care sa imparta versurile piesei “Idgaf”, piesa in care artista vorbește despre fostul prieten. Cantarețele back-up sunt MØ, Charli XCX și Zara Larsson și Alma, toate pop staruri și prietene ale artistei. Vedetele au interpretat piesa in studio-ul BBC…

- Trupa 5 seconds of summer și-a anunțat revenirea pe scena prin lansarea unei piese intitulate “Want you back”. Piesa va fi lansata vineri, așa cum trupa a dat de ințeles din descrierea postarii pe Instagram unde aceștia au scris doar “WANT YOU BACK // COMING 23.02.18”. Deși postarea pare ca se refera…

- Dupa single-ul de debut “My Beat“, care a starnit reacții și a primit un feedback pozitiv din partea publicului, cei doi artiști floWmo revin cu o piesa fresh, Eyes Don’t Lie, o co-producție Roton Music și DeMoga Music. Ochii unei persoane iți transmit adevarul sau de fapt te pacalesc? Piesa și videoclipul…

- Dupa “Freeze”, melodia de succes pe care Alina Eremia a avut-o alaturi de Monoir, artista colaboreaza cu Mark Stam, cantaret si compozitor de peste Prut, pentru o versiune inedita a piesei „Doar noi”.

- Daca The Chainsmokers pareau ca se indreapta spre EDM, se pare ca trupa se intoarcela orginile pop cu piesa “You owe me” ce a fost lansata ieri impreuna cu un videoclip super cool. Piesa este continuarea pentru “Sick boy”, lansata acum o luna, și va fi o parte importanta din viitorul album la care lucreaza...…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului “Naked Truth”, MCulture by Damian Draghici lanseaza cel de-al doilea episod: “Mona”, interpretata de Alex Mladin, intr-o maniera pop cu influențe reggae. Piesa este produsa de Damian Draghici .

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul “MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul…

- Conform unei surse piesa la care David Guetta și Martin Garrix colaboreaza de mai bine de un an va fi lansata luna viitoare. Piesa se numește “I do” și a fost deja premiata la festivalul TimeOut72 in Goa, India. Martijn’s collaboration with Brooks & David Guetta called ‘Like I Do’ is scheduled for this…

- La puțin timp dupa ce Normani a aparut in videoclipul lui Khalid pentru “Young, dumb & broke”, cei doi pregatesc o piesa bomba pe care iși propun sa o lanseze chiar de ziua indragostiților. Confirmarea pentru noua piesa a venit chiar dupa lansarea videoclipului și inca de atunci fanii așteapta cu nerabdare…

- Ilinca Bacila, castigatoarea Selectiei Nationale Eurovision 2017 si jurata Eurovision Romania 2018, lanseaza cel de-al treilea single si videoclip din cariera, “Nu acum”. Muzica este compusa de Catalin Tamazlicaru, iar versurile sunt scrise de catre Irina Rimes. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan,…

- Daca nu știai cu ce sa-ți surprinzi jumatatea, Rihanna iți da o idee la indemana. Superstarul a lansat o colecție de șosete classy cu accente vintage, create special pentru ziua indragostiților. Colecția se numește “#coldhearted” și a fost creata in colaborare cu firma Stance. Colecția conține trei…

- Noah Cyrus se intoarce cu o noua piesa ce va ajunge la sufletul tuturor. Vocea lui Noah combinata cu energia artistei din spatele pieselor “Lean on” și “Cold water” și ajutorul pentru compunere venit din partea lui Max Martin dau valoare incredibila piesei și o fac gold. “Unde e orginilatea din oameni…

- Devenit cunoscut datorita hit-ului “One day”, Asaf Avidan revine cu albumul “The study on falling”, pe care l-a lansat in noiembrie 2017. Piesa “Sweet Babylon” impreuna cu 10 alte piese formeaza albumul. In decursul a patru minunte, “Sweet Babylon” ne poarta intr-o lume subacvatica, iar versurile și…

- “Click Click“, single-ul de debut al lui Emil Rengle, a fost inclus pe coloana sonora a filmului “Mom and Dad”, regizat de Brian Taylor, ce va avea premiera pe 19 ianuarie in cinematografele din toata lumea. Filmul este unul thriller/horror și ii are in distribuție pe Nicolas Cage, Selma Blair și Anne…

- Kendrick Lamar tocmai ce a lansat un videoclip pentru piesa “All the stars”, creata in colaborare cu SZA și e absolut #boom. Piesa apare pe coloana sonora a filmului “Black Panther”,ce va avea premiera in cinematografele din Romania vinerea viitoare, pe 16 februarie. Videoclipul este marca Dave Myers,…

- LocoDJ lanseaza primul single si videoclip din cariera – „This Is Love”, o poveste future pop dance, exotica, cu influente moderne de R&B. Piesa „This Is Love" este compusa de Alex Tabacar, Gheorghe Constantin Cristinel si Emanuela Oancea, iar producatorul oficial al acestui material este Geo Da Silva…

- Celebra cantareața P!nk a lansat ieri un videoclip cu impact puternic, dupa ce a cantat piesa “Wild Hearts Can’t Be Broken” la a 60 a ediție a premiilor Grammy. Filmat in intregime alb negru, clipul o prezinta pe P!nk imbracata intr-un top alb și uitandu-se la camera in timp ce transmite mesajul piesei.…

- Dupa succesul international al pieselor “Vida Linda”, „All my people“, „Beautiful life“ si „Kiss U“, Sasha Lopez lanseaza, alaturi de Ale Blake si Evan, piesa „Feeling Good“. Single-ul este compus de catre Sasha Lopez, Ivan Caragia si Angelika Vee, iar de productia lui s-au ocupat Sasha Lopez, Ivan…

- Kendrick Lamar iși va lansa linia de sneakers realizata in colaborare cu Nike Cortez in seara decernarii premiilor Grammy 2018. Vestea boom pentru iubitorii de sneakers și fanii rapper-ului vine in contextul in care Kendrick Lamar este nominalizat anul acesta la șapte categorii ale premiilor Grammy.…

- Odata cu prima zapada ce s-a pus peste multe orase din Romania, proiectul CandyShop ne surprinde cu un fulg de zapada muzical – “Iarna intre noi”. Single-ul “Iarna intre noi” este compus de catre membrii proiectului CandyShop. Vocea cu un ambitus care ii ofera posibilitati nelimitate, catchy, proaspata…

- The Humans lanseaza astazi “Goodbye”, piesa cu care trupa s-a calificat in semifinala concursului Eurovision 2018. Din cei 60 de artisti calificati in semifinala concursului Eurovision 2018, piesa celor de la The Humans a incantat juriul, primind cel mai mare punctaj. O piesa cu un puternic mesaj social,…

- Anul incepe in forța pentru Dua Lipa. Dupa un 2017 de super-succes, cu piesa legendara “New Rules” care e și azi in topurile muzicale, Dua Lipa continua in același ton. Cantareața tocmai a anunțat ca lucreaza la cel de-al doilea album al sau și ca va lansa pe 12 ianuarie videoclipul pentru piesa “IDGAF”.…

- Dupa ce la sfarsitul anului trecut a lansat „Acasa de Craciun“, o piesa sensibila despre familie, SAVE revine cu „All We Need“, single ce a reusit sa cucereasca juriul si sa intre in Selectia Nationala Eurovision Romania 2018. „All We Need“ este compusa de artist alaturi de Vlad Isac si se afla printre…

- Cand deja lumea era cu gandul la pregatirile pentru Craciun, Eminem și Beyonce s-au gandit sa-și aduca și ei contribuția la lista de surprize cu lansarea videoclipului ”Walk On Water”. Piesa de pe albumul ”Revival” a fost lansata ca single inca din noiembrie, doar ca abia weekendul trecut a fost completata…

Jeremy Ragsdale, castigatorul X Factor Romania 2017, lanseaza piesa "I used to love you" Jeremy Ragsdale, castigatorul X Factor Romania 2017, a lansat alaturi de Cat Music, imediat dupa finala concursului, primul sau single, "I used to love you". In editia de vineri, 22 decembrie, concurentul

Steff da Campo & Liviu Hodor lanseaza impreuna cu RAS single-ul si clipul "Never look down" Steff Da Campo si Liviu Hodor lanseaza alaturi de RAS single-ul si clipul "Never look down". Piesa este compusa de catre cei trei artisti, iar videoclipul este regizat de Andrei Stan. RAS, vocea hitului

- Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai cum se numește. In ultima saptamana, astea au fost cele mai cautate piese in Romania. 5. Jason Derulo feat. French Montana – Tip Toe 4. ZAYN – Dusk Till Dawn ft. Sia 3. Luis Fonsi, Demi Lovato...…

- “Wicked Streets” este un single al multi-instrumentalistului J.Bernardt. Artistul a declarat ca este prima piesa scrisa de pe albumul sau și ca a fost inspirat cand a vazut-o pe iubita sa cand ieșea din duș, ea fredonand un cantec. “ este o piesa de stare in care iți pierzi principiile și moralitațile,…

- Imediat dupa ce a aflat ca este castigatoarea Vocea Romaniei, Ana Munteanu a lansat prima piesa din cariera, „Masti“, cu ajutorul antrenorului sau, Smiley. ”E o melodie foarte potrivita pentru ea si e prima piesa dintr-o, sper eu, cariera stralucita a Anei. Noi ne vom da tot interesul sa aiba o cariera…

- Imediat dupa ce am ascultat Camila Cabello – Havana la #earcandy, am dat peste ceva pe YouTube care ne-a lasat cu gura cascata. E vorba despre un remix facut de un internaut in care piesa este cantata de președintel american Donald Trump. Am difuzat și noi o parte din reinterpretarea Havana la Virgin…

Celia lanseaza piesa si videoclipul "Apus amar" Celia isi surprinde fanii si lanseaza "Apus amar", un nou single dinamic, cu atitudine, unde artista are un pasaj in care isi canta versurile pe ritm de rap.Dupa ce a lansat single-ul „La doua capete", in colaborare cu KARYM, Celia revine cu „Apus

Trupa Phaser lanseaza piesa de Craciun – #HomeForChristmas Numaratoarea inversa pana la Craciun a inceput; lumea cauta deja cadouri si se organizeaza pentru sarbatorile ce vor veni, iar cei de la trupa Phaser ne-au pregatit o surpriza de sarbatori. Acestia lanseaza o piesa perfecta pentru aceasta

Blacklist lanseaza single-ul de debut cu Carla's Dreams – „Tequila" Un nou proiect muzical lanseaza primul single. Blacklist prezinta "Tequila" in colaborare cu Carla's Dreams."Tequila" a fost compusa și produsa de cei de la Blacklist in totalitate, o piesa fresh cu un sound perfect pentru club.Videoclipul

3 Sud Est lanseaza videoclipul piesei "Stele" La cateva zile dupa lansarea single-ului "Stele", 3 Sud Est revine cu videoclipul piesei, regizat de Dan Petcan. Filmarile s-au desfasurat in Bucuresti si au durat aproximativ 12 ore. Clipul reda in imagini povestea de iubire a doi tineri care transforma

Nico lanseaza piesa „De sarbatori", alaturi de Marius Balan Nico incepe luna decembrie cu piesa "De sarbatori". De Sfantul Nicolae, artista ne surprinde cu o noua piesa, in colaborare cu Marius Balan."In fiecare an, in preajma sarbatorilor de iarna mi-am dorit sa am prietenii aproape, iar impreuna

- Daca vrei sa-ți mai aduci un pic de vara in difuzoare, ar fi cazul sa te-ajuți de piesa asta și de cei doi baieți simpatici: DJ-ul germano-rus Zedd și britanicul Liam Payne. Get Low este o piesa lansata in iulie 2017. Are ritmuri de tropical dance și ceva club pop in ea. Girl, you got... View Article

- Stino Grant a revenit la SYL Recordings cu o noua piesa intitulata „Can You Feel It?”. Piesa are o linie de bass caracteristica stilului tech-house tinandu-te in „priza” pana la break, unde un vocal housy fura spectacolul. Daca va place doar instrumentalul, pe langa varianta originala, single-ul contine…

- White Lynx revine cu o noua piesa care se numește “Mysterious Thing”, in colaborare cu Emberlyon. Piesa a fost compusa și produsa de White Lynx cu Georgiana Eakins (Emberlyon), mix master Sergiu Musteața. Videoclipul a fost regizat și filmat de echipa formata din Sergiu Margaian, Tiberiu Margaian, asistent…

Serena lanseaza astazi un nou single "Safari" Serena si-a descoperit pasiunea pentru muzica la doar 14 ani, perioada in care a inceput sa filmeze si primele coveruri. Prima tangenta serioasa cu muzica a fost pe piesa "Nu iese fum fara foc", urmand o colaborare cu LLP pe piesa "Persia".Recent,