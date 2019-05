Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Mexic a fost arestata dupa ce și-a maltratat copilul de șase luni. Mama a filmat scenele cumplite in timp ce il chinuia. Agresiunile au avut loc și in casa, dar și in parc, susține&...

- Un fond structural de stat pentru sprijinirea oamenilor de afaceri ar fi un nou proiect benefic pentru business-ul din Moldova. De aceasta parere este economistul si managerul Andrei Crigan, partener principal Gateway&Partners Moldova, într-un interviu acordat portalului pavelzingan.md,…

- Actorul Robert De Niro l-a atacat din nou pe Donald Trump, vineri, 19 aprilie, in emisiunea "The Late Show With Stephen Colbert". Actorul de 75 de ani a facut o alta aluzie rautacioasa la adresa presedintelui. „Asta am spus imediat dupa ce a fost ales. Dati-i o sansa. Le acord tuturor prezumtia de…

- O turma de vaci de lapte de la o ferma britanica par a fi niste vite obisnuite, dar sunt de fapt pioniere ale internetului, beneficiind de conectivitate 5G inaintea oamenilor, transmite Reuters.

- Ministerul Mediului a dat aviz pentru impuscarea ursului care i-a ingrozit pe localnicii din mai multe sate din judetul Buzau, ucigand zeci de animale: oi, capre si porci, anunta reprezentantii Prefecturii. Oamenilor ajunsese sa le fie frica sa mai iasa din case la orele serii, de teama sa nu se intalneasca…

- Finlanda este cea mai fericita tara din lume. Pentru al doilea an la rând, un raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) a plasat acest stat nordic pe primul loc într-un top în care se regasesc 156 de țari.

- Piesele lui ne-au cucerit inca de la primul acord și, cu toate ca este doar la inceputul carierei muzicale, a reușit sa se impuna cu succes dincolo de granițele țarii. „Tell Me Who” sau „Back to Me” ii aparțin. Este vorba despre Vanotek, pe numele sau, Ion Chirinciuc, artistul care are o dorința de…

- Celebrarea inceputului de primavara a devenit o tradiție a Consiliului Școlar al Elevilor de la Liceul Teoretic Teiuș. In fiecare an, de 1 Martie, elevii raspandesc bucurie imparțind marțișoarele realizate chiar de catre ei oamenilor intalniți prin oraș. Traditia este de a oferi de 1 Martie un martisor,…