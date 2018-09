Stiri pe aceeasi tema

- Cezar Ouatu a ridicat in picioare juriul de la X Factor Marea Britanie. Artistul s-a straduit mult sa ajunga pana in etapa in care s-a prezentat in fața juraților Simon Cowell, Robbie Williams, Ayda Williams si Louis Tomlinson. Artistul este cunoscut la noi in țara pentru faptul ca ne-a reprezentat…

- Celebrul artist român Cezar Ouatu se pare ca a plecat din România pentru a-și încerca norocul la o cariera de succes în Marea Britanie, participând la concursul X Factor.Ouatu a avut un succes enorm la emisiunea de talente cu interpretarea ariei ”Nessum…

- Cezar Ouatu, 38 de ani, a trecut de auditiile show-ului X Factor UK si a reusit sa-i ridice in picioare pe cei patru membri ai juriului, Simon Cowell, Robbie Williams, Ayda Williams si Louis Tomlinson.

- Contratenorul Cezar Ouatu a trecut de auditiile show-ului „X Factor UK" si a reusit sa-i ridice in picioare pe cei patru membri ai juriului, Simon Cowell, Robbie Williams, Ayda Williams si Louis Tomlinson, care au avut-o numai cuvinte de lauda privind

- Surpriza pe scena „X Factor” din Marea Britanie. Cezar Ouatu a venit la audiții și a reușit sa ridice juriul in picioare atunci cand a inceput sa cante. Totul a pornit de la un pariu. Chiar daca au existat mici greșeli de exprimare, corectate de celebrul Simon Cowell, Cezar a reușit sa faca un moment…

- Contratenorul Cezar Ouatu (38 de ani) a trecut de auditiile show-ului „X Factor UK“ si a reusit sa-i ridice in picioare pe cei patru membri ai juriului, Simon Cowell, Robbie Williams, Ayda Williams si Louis Tomlinson, care au avut-o numai cuvinte de lauda privind interpretarea romanului.

- In urma unui pariu, Cezar Ouatu s-a prezentat pe scena „X Factor” din Marea Britanie, in calitate de concurent. Atunci cand se aștepta mai puțin, artistul a facut o impresie de toate zilele, reușind sa fie aplaudat in fața tuturor pana și de Simon Cowell!