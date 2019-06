Se spune ca ciuma este imprastiata de sobolani. In mod cu totul paradoxal, ciuma rosie este raspandita de papagali. Pe vremea mea, in anii '80, se spunea despre cei care aveau dexteritatea de a manui limbajul de lemn al propagandei comuniste, o arhitectura semantica vida, precum ciocolata aerata, o spuma terna si inconsistenta care nu avea niciun corespondent in lumea reala, ca "au papagal". Orice discutie serioasa despre comunism, despre derivat (...)