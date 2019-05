Stiri pe aceeasi tema

- ​Formatia Celtic Glasgow a câstigat, sâmbata, pentru a 50-a oara campionatul Scotiei, a opta oara consecutiv, informeaza News.ro. Celtic a învins sâmbata echipa Aberdeen, în deplasare, cu scorul de 3-0, si este lider în clasament cu 84 de puncte. A doua clasata, Glasgow…

- Saptamana care ii urmeaza importantei zile de Paști, Invierea Domnului, se numește Saptamana Luminata și tradițiile romanești confera acestor zile puteri speciale, scrie crestinortodox.ro. A treia zi de Pasti este, in acelasi timp numita si Martea Alba din Saptamana Luminata, zi in care nu…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a lansat miercuri, 17 aprilie, la Teatrul National, a treia sa carte, intitulata "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa"."Am scris aceasta carte in cateva luni de zile. Cineva trebuie sa si scoata cartea dupa ce o scrii. Si am gasit vechiul meu partener, Curtea…

- Guvernul a prezentat astazi a treia etapa a campaniei nationale „Informare acasa! Siguranta in lume!”, prin care romanii care studiaza sau muncesc in strainatate sunt informati in legatura cu legislatiile statelor straine. Premierul Viorica Dancila a subliniat ca aceasta campanie de informare tine cont…

- Zimbru Chișinau a suferit a treia infrangere in cele trei etape disputate in Divizia Naționala de fotbal. ”Galben-verzii” au pierdut meciul de acasa cu Speranța Nisporeni, scor 0-2. Oaspeții au marcat ambele goluri din penalty.

- Andreea Balan va fi nevoita sa suporte a patra intervenție chirurgicala, care, spera ea, va fi și ultima in acest caz. Andreea Balan, momente de cumpana in spital: "Am ajuns la spital a treia oara, tasnea sangele pur si simplu din operatie" "Daca totul merge bine, va mai avea o singura…

- Vineri, Andreea Balan a fost supusa unei alte interventii chirurgicale. A treia operatie, in mai putin de 2 saptamani! Pentru ca toata lumea se intreba care este starea si daca hematoamele au fost eliminate, artista a povestit totul, pentru a-si linisti fanii.

- Cea de-a treia ediție iUmor din acest sezon, difuzata aseara, in intervalul 20:00 – 22:49, la Antena 1, a fost lider de audiența, atat pe publicul comercial din mediul urban, cat și la nivelul intregului public din mediul urban.