- Astrologii au descoperit ca, in funcție de fiecare zodie, femeile iși doresc sa auda anumite lucruri din partea iubitului. Vezi mai jos, ce ar trebui sa spuna fiecare barbat pentru a impresiona jumatatea, in funcție de zodia ei! Berbec – Tu ești dovada ca pot face tot ceea ce imi propun! Berbecii sunt…

- Prețul exagerat al biletelor de la meciul dintre Astra Giurgiu și Dinamo București, programat joi, 20 decembrie, de la ora 20:00, a fost marul discordiei intre cele doua formații din Liga I. Cei de la Astra Giurgiu au stabilit ca prețul unui bilet la meci sa fie de 50 de lei. Preț consider extrem de…

- Unele restaurante britanice și irlandeze alunga din meniu și din suflet gustarile cu avocado in urma preocuparilor legate de mediul inconjurator și cartelurilor de droguri din Mexic Incet, incet, in unele locuri avocado va disparea din meniuri. Asta pentru ca restaurantele britanice și irlandeze sunt…

- Susținea cineva ca ești feminista atunci cand crezi in egalitatea salariala și egalitatea de șanse. Cand citești Sylvia Plath (n.r., poeta americana). Cand ai in dulap un tricou cu mesajul „the future is female” (trad. engl. Viitorul e femeie). Dar toate aceste teorii nu mai sunt valabile cand cumperi…

- Femeile ar trebui sa aștepte cel puțin un an intre sarcini pentru a reduce posibilele riscuri pentru sanatatea mamei și a copilului, arata un nou studiu. Vestea este imbucuratoare pentru parinții care nu vor sa respecte recomandarea actuala de 18 luni facuta de Organizația Mondiala a Sanatații. Diferențele…

- In interviul din 1991, auzit zilele trecute pentru prima data, Kurt Cobain spune: “Nu putem dansa, nu știm sa cantam rap” Liderul Nirvana a fost intervievat de catre studentul pe atunci – Robert Lorusso, in 1991 și a vorbit despre rap, succes și situația financiara a trupei. In timpul conversației,…

- Persoanele care sufera de obezitate prezinta un risc foarte crescut de a fi afectate, totodata, de depresie, iar cele care sunt afectate de depresie, manifesta un risc mai mare de a deveni obeze. Iar noile cercetari din domeniu sugereaza ca persoanele supraponderale și obeze pot prezenta un risc crescut…

- Milioane de fani din intreaga lume adora reality-show-ul de televiziune „Keeping Up With the Kardashians”. Mai puțin Jon Bon Jovi, care a adus emisiunii, dar și protagonistelor numai critici negative. Starul american, care va concerta anul viitor și in Romania, a declarat intr-un moment de sinceritate…