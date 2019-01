Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile scazute, de pana la minus 35 de grade in zonele muntoase, și vantul puternic au perturbat traficul aerian in nord-estul Statelor, iar mai multe persoane au decedat in ultimele zile, informeaza agenția The Associated Press, potrivit mediafax, Sute de zboruri au inregistrat intarzieri…

- Cel puțin cinci persoane au murit in urma unei furtuni de zapada care a afectat centrul Statelor Unite și care a provocat de asemenea blocarea a mai multor drumuri, au informat autoritațile, relateaza site-ul publicației New York Times, scrie Mediafax.Furtuna este așteptata sa se indrepte…

- Cel putin 21 de persoane au murit dupa ce tavanul unei mine de carbune din nordul Chinei s-a surpat, au informat oficialii, adaugand ca a fost demarata o investigatie pentru a stabili cauza, relateaza site-ul postului BBC, citeaza mediafax.ro.

- Cel puțin 16 persoane au decedat in ultima saptamana in Europa din cauza condițiilor meteo nefavorabile, ninsorile abundente și gerul din ultimele zile creand dificultați majore in țari ca Austria, Cehia, Germania, Grecia și chiar Norvegia, informeaza Mediafax citand Associated Press.

- Cel putin trei oameni au murit si mii de familii au ramas fara electricitate in Carolina de Nord, Carolina de Sud si Virginia, marti dimineata, dupa ce o furtuna de zapada a provocat ninsori abundente in sud-estul Statelor Unite, unde stratul de omat a inregistrat in anumite locuri o grosime de pana…

- Cel putin 12 persoane au murit, in ultimele 24 de ore, in urma inundatiilor produse in apropierea orasului Palermo, pe Insula italiana Sicilia, intre care o familie formata din noua persoane, au murit in regiunea Palermo, Sicilia, din cauza inundatiilor provocate de iesirea raurilor din matca.