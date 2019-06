Cel puțin nouă copii aflaţi în tabără la o pensiune din Argeş au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecţie alimentară Cel putin noua copii aflati in tabara la o pensiune din Arefu, judetul Arges, au fost preluati de ambulante, sambata noaptea si transportati la spital, acestia prezentand simptome de toxiinfectie alimentara, scrie news.ro. Potrivit reprezentantilor ISU Arges, sambata noaptea s-au deplasat la pensiune o autospeciala de transport victime multiple, un echipaj SMURD si doua ambulante SAJ, pentru preluarea unor copii suspectati de toxiinfectie alimentara. Citește și: Sarbatoare MARE pentru ortodocși: Ce e INTERZIS sa faci azi, de Sfinții Apostoli Petru și Pavel Din primele informatii,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

