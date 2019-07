Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane, date disparute in urma inundatiilor devastatoare care au afectat regiunea rusa Irkutsk, din sud-estul Siberiei, au fost gasite in viata, au declarat miercuri autoritatile ruse. Numarul mortilor se ridica la 18 si alte opt persoane sunt in continuare date disparute, a anuntat presa locala,…

- Zidul s-a prabusit in plina noapte, marti, in jurul orei locale 02:00 (20:30 GMT, luni), a declarat pentru AFP, Tanaji Kamble, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta din Mumbai. Mumbai, al doilea oras ca marime de pe coasta de vest a Indiei, ce are aproximativ 20 de milioane de locuitori,…

- Ploile abundente din ultimele zile au provocat revarsarea raului Angara și a lacului Baikal. Cel puțin 5 oameni au murit. Aproape 4 mii de case din 50 de sate și comune, majoritatea de pe malurile lacului Baikal, au fost acoperite de apa aproape in intregime.

- Un agent de poliție din Timiș a ajuns la spital, in stare grava, dupa ce a fost impușcat in gat, in timpul serviciului. Conform primelor informații, polițistul in varsta de 43 de ani facea parte din unul dintre filtrele organizate pentru depistarea unei mașini date in urmarire. Acesta ar fi fost impușcat…

- Avionul, care avea ca destinatie Aeroportul International Narita din Japonia, a trebuit sa aterizeze de urgenta in statul mexican Sonora dupa ce barbatul a inceput sa aiba convulsii. Autoritatile au informat ca barbatul, identificat ca Udo N, a murit din cauza unui edem cerebral cauzat de o supradoza…

- Un barbat din Nehoiu a sunat la 112 și a anunțat ca a vazut un avion de mici dimensiuni, prabușindu-se intr-o zona greu accesibila din localitate. Autoritatile confirma prabusirea aeronavei si precizeaza ca doua persoane si-au piedut viata in accident. Victimele sunt doi oameni de afaceri romani. Cercetarile…