- Cel putin 14 oameni au murit si zeci au fost raniti sambata seara pe o autostrada din nord-vestul Chinei, intr-un accident in care au fost implicate 31 de autovehicule, relateaza media de stat chineze, preluate de dpa și Agerpres.

- Sapte persoane au fost ranite, duminica seara, dupa ce sase masini s-au ciocnit în lant pe Autostrada A 1, sensul Orastie – Deva, doua dintre victime fiind încarcerate. Traficul rutier este blocat.

- Doua persoane au murit și sase au fost ranite grav, duminica, in urma unui impact teribil intre doua mașini... The post UPDATE! Trei morti si mai multi raniti intr-un accident terifiant appeared first on Renasterea banateana .

- Un pod inalt de 100 de metri, care face parte din autostrada A10, s-a prabusit marti in orasul Genova, Italia. Autoritatile cauta eventuale masini si pasageri care s-ar fi putut afla pe pod in momentul prabusirii. Autoritatile au informat ca, pentru moment, ar fi cel putin 22 de morti. O portiune a…