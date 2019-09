Cel mai mare lucru pe care Apple nu l-a anunțat la lansarea noilor produse In acest an, companiile de telecomunicații, oficialii federali și executivii tehnologici au discutat despre 5G, urmatoarea generație de rețele wireless, cu promisiunea conexiunilor la internet atat de rapid incat vor susține un mod de viața cu totul nou, scriu jurnaliștii de la CNN. Cu toate acestea, la evenimentul de marți, directorii Apple nu au rostit expresia „5G" macar o singura data. In schimb, Apple a introdus upgrade-uri iteractive ale smartphone-ului, inclusiv durata de viața a bateriei imbunatațita și camere mai bune. Dar a renunțat la introducerea unui telefon capabil… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

