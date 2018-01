Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal. Femeia de 69 de…

- Pugilistul de origine romana Florian “Big Nasty” Munteanu va juca alaturi de actorii Sylvester Stallone si Michael B. Jordan in continuarea filmului de actiune “Creed”, informeaza Variety. Florian Munteanu, supranumit “Big Nasty” in competițiile “Superkombat”, il va interpreta pe Ivan ...

- Romanul Florian Munteanu va interpreta rolul fiului lui Ivan Drago, in noul film “Creed 2“. Pugilistul de origine romana, supranumit “Big Nasty“, va juca alaturi de Sylvester Stallone si Michael B. Jordan in continuarea filmului de actiune “Creed“, informeaza Variety. Drago este cel care l-a ucis,…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii, sustine ca modificarile aduse Codului fiscal ii afecteaza in mod negativ pe artistii cei mai vulnerabili si pe cei aflati la inceput de cariera. "Cultura Romaniei de astazi primeste o lovitura pe termen lung din partea guvernului…

- Oltencele de la Craiova au caștigat la pas disputa cu danezele dupa o prima repriza senzaționala. 4.000 de olteni au celebrat ieri prima victorie a favoritelor in grupa A a Cupei EHF, a doua competiție ca valoare in Europa. Fosta campioana a Danemarcei, Randers HK a fost spulberata in prima repriza…

- Congresmanul brazilian de dreapta Jair Bolsonaro, care este deseori comparat cu presedintele american Donald Trump, a confirmat ca va candida la presedintia Braziliei la alegerile din octombrie, relateaza DPA.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII Intr-o inregistrare video postata…

- Ultimul meci din sezonul regulat al Erste Liga i-a rezervat echipei noastre un adversar tenace si artagos, Ferencvaros TC. Prima repriza a fost dominata clar de „lupi”, care au inscris foarte repede, autorul golului fiind Tranca (min. 1’30’’). In continuarea actului intai, Corona a dominat categoric,…

- In cursul zilei de ieri, trei persoane au fost pacalite de hoti prin Metoda Accidentul. Batranii au ramas fara cateva mii de lei. Politistii au deschis o ancheta.La data de 8 ianuarie, in jurul orei 02.40, politistii din cadrul Postului de Politie Lumina au fost sesizati de catre o femeie, cu privire…

- In timp ce furtuna Eleanor face ravagii in Europa, americanii se pregatesc de venirea "Ciclonului-bomba", o furtuna fenomen, care va ingheta Coasta de Est a Statelor Unite. Meteorologii au emis deja o avertizare de vreme severa.

- Un cunoscut sef de partid si-a parasit iubita, cei doi petrecându-si sarbatorile separat. Este vorba despre Bogdan Diaconu, liderul PRU, care a încheiat relatia cu vedeta TV, Rocsana Marcu. Se pare ca cei doi si-au spus adio de circa doua luni, potrivit realitatea.net. ”Rocsana…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, seful statului, Klaus Iohannis, dar si liderul Senatului, Calin Popescu Tariceanu, se regasesc printre cele mai votate figuri politice la categoria „Cel mai antipatizat politician in 2017”, in sondajul EVZ. Putini s-ar fi gandit totusi ca locul…

- Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, a tras concluziile dupa eșecul umilitor suferit de Real Madrid in derby-ul cu Barcelona, 0-3. "Pacat. Am inceput foarte bine, chiar am reușit un meci bun in prima repriza. E o infrangere care doare, este foarte greu pentru noi. In repriza a doua am facut…

- Un accident spectaculos a avut loc, joi, in localitatea Vladimirescu, din judetul Arad. O masina mica, de culoare rosie, loveste in plin un SUV albastru, care se rastoarna in urma impactului. Totul se petrece in apropierea unei treceri de pietoni, iar momentul este surprins de camerele de supraveghere.…

- Secolul al XXI-lea. Romania. Exista foarte multe școli fara medic școlar. Nu conteaza faptul ca au și murit elevi in timpul orelor de curs. Nu exista niciun argument pentru a-i convinge pe guvernanți de necesitatea ocrotirii sanatații copiilor noștri, de faptul ca trebuie sa le asigure acestora educația…

- Salariile a jumatate dintre angajatii Consiliului Concurentei vor scadea de la 1 ianuarie, ca urmare a modificarilor fiscale, cele mai mari diminuari fiind de 20% la directori, a declarat, marti, presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu, in cadrul comisiilor de specialitate reunite din Parlament…

- Semne diacritice Alexandru Moșanu a fost unul dintre puținii politicieni de la noi a carui cariera reflecta aderența la niște principii, la niște concepte, viziuni ideologice, doctrinare și naționale. El a imbinat, dupa cum a spus academicianul Mihai Cimpoi, politicul cu morala și s-a retras din viața…

- Costel Enache, antrenorul lui FC Botoșani, spune ca arbitrul asistent Vladimir Urzica a greșit la primul gol al lui FCSB in meciul pierdut de moldoveni astazi in fața roș-albaștrilor, scor 0-3. "Diferența s-a facut in prima repriza cand am intrat la pauza cu un handicap de un gol dupa o greșeala de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 8 decembrie, un mesaj cu prilejul Zilei Constituției Romaniei. Seful statului nu a ratat ocazia de a ataca voalat liderii coalitiei PSD-ALDE, vorbind despre unitatea romanilor in jurul unor principii, cum ar fi anticoruptia si integritatea…

- Minoritatile din Uniunea Europeana raporteaza niveluri ridicate de discriminare, a transmis marti Agentia pentru Drepturi Fundamentale (FRA) a blocului comunitar, criticand faptul ca situatia nu s-a imbunatatit aproape deloc in ultimul deceniu, transmite dpa, conform agerpres.ro. "Astazi, noile…

- ROMANIA - SLOVENIA LIVE VIDEO ONLINE TELEKOM STREAMING ONLINE: Dupa ce a debutat cu dreptul la aceasta editie a Campionatului Mondial de handbal feminin, invingand Paraguay, scor 29-17, Romania joaca duminica impotriva unui adversar periculos, Slovenia. Slovenia a produs o mare surpriza in…

- Firmele din automotive din județul Timiș, la fel ca multe companii din mai toate domeniile, se confrunta cu o serie de dificultați generate mai ales de lipsa forței de munca. De asemenea, absenteismul la locul de munca sau concediile medicale incurca mult activitatea acestor firme. “Absenteismul la…

- Universitatea Craiova a caștigat cu scorul de 3-1 partida disputata sambata seara, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in compania campioanei en titre FC Viitorul, contand pentru etapa a 20-a din Liga I. A fost o victorie muncita a elevilor lui Devis ...

- Doua judete - Hunedoara si Caras-Severin - se afla sub avertizare cod portocaliu de viscol, joi, in timp ce pentru judetul Timis meteorologii au emis o avertizare cod galben de vant puternic.

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa de formația Poloniei cu scorul de 27-21 (18-10), vineri, in prima zi a Trofeului Carpați, gazduit de Sala Polivalenta din Craiova. Polonezele s-au desprins din prima repriza din cauza greșelilor comise pe faza de atac de tricolore,…

- Jurnalista Sorina Matei a afirmat intr-un intervenție telefonica in cadrul emisiunii "Dosar de Politician", B1 Tv, ca din interiorul SRI se trimit semnale catre ea prin care i se cere sa renunțe in a mai scrie cu dezvaluiri despre procurorul Alexandra Carmen Lancranjan, magistratul care il ancheteaza…

- Beyonce de Romania trece din nou prin clipe cumplite. Madalina Georgiana Dumitru a mers la medic si a aflat ca are mai multi noduli care necesita investigatii amanuntite. Beyonce de Romania este, din nou, suspecta de cancer. Medicul i-a spus ca sunt necesare mai multe analize petru a primi un diagnostic…

- Un politician din partidul aflat la guvernare în India a oferit o recompensa de 1,5 milioane de dolari pentru decapitarea unei actrite cunoscute de la Bollywood, Deepika Padukone si pentru cea a regizorului unui film controversat.

- Rezerva la naționala in barajul CM cu Suedia și argint viu la Napoli, Lorenzo Insigne a fost omul meciului pe San Paolo in meciul cu AC Milan, caștigat de napolitani cu 2-1. Gol, bara, curse debordante, pase magnifice și o prima repriza de excepție. Insigne a fost din nou Lorenzinho la Napoli, demonstrand…

- Mike Spicer este un american pe care nu ai cum sa-l ignori fiindca se plimba cu un rucsac urias ce are 50 de antene si multe LED-uri verzi. Gadgetul iesit din comun se numeste WiFi Cactus, costa 6.000 de dolari si are si un ananas pe post de decoratiune, dar scopul este sa monitorizeze toate retelele…

- Rafael Nadal a castigat procesul cu Roselyne Bachelot, fost ministru al Sanatatii si Sporturilor din Franta care l-a acuzat ca a fost depistat pozitiv in urma cu cativa ani. Fostul ministru va trebui sa achite daune de 10.000 de euro, desi numarul 1 mondial a cerut 100.000 de euro, informeaza Le…

- Bulgaria nu a indeplinit deocamdata in mod satisfacator niciuna din conditionalitatile cuprinse in Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), dar progresele consemnate indreptatesc opinia ca aceasta poate avea loc in viitorul apropiat, indica raportul Comisiei Europene privind reforma judiciara…

- 900.000 de bancnote euro false, cu valoarea echivalenta de 28 milioane de euro, au fost confiscate de autoritatile italiene. Banii erau produsi in imprimerii clandestine din Italia si la fabrica de bani falsi descoperita, in 2014, la Oradea

- CSM Oradea s-a impus pe merit, chiar daca la limita, in fata fostei lidere a seriei, CSU Targu Jiu, dupa un meci spectaculos, de bun nivel tehnic. Cele doua echipe au oferit o disputa darza si echilibrata, in care „vioara intai” a fost formatia gazda, care s-a aflat la conducere in marea…

- „Am inceput meciul bine, ne-am creat multe ocazii in prima repriza, dar nu am reușit sa concretizam. In schimb, adversarul a marcat la prima lui faza pe o greșeala defensiva a noastra, dupa care am cazut ca joc și moral. Astfel, ASA-ul a reușit sa-și mai creeze și alte ocazii și au mai și marcat…

- Megan Barker, de 49 de ani, din Chico, California, va fi mama surogat pentru fiica sa, care din cauza unor probleme de sanatate nu poate duce o sarcina, a doua oara in doi ani. Embrionul format de fiica sa Maddie Coleman, in varsta de 25 de ani și ginerele, Tyler Coleman, va fi transferat in corpul…

- Selectionerul Irlandei de Nord, Michael O'Neill, l-a criticat pe arbitrul Ovidiu Hategan pentru prestatia de la meciul cu Elvetia, scor 0-1, din barajul de calificare la CM-2018, centraul roman acordand un penalti controversat pentru elvetieni."Cum a putut arbitrul sa acorde acel penalti?…

- Legea privind finanțarea activitații partidelor politice și a campaniilor electorale este neconstituționala, a decis, joi, Curtea Constituționala a Romaniei (CCR), care a admis sesizarea formulata de 50 de deputați aparținand grupurilor parlamentare ale USR, PMP și PNL, informeaza...

- Fostul ideolog al PSD – l-am numit pe sociologul Vasile Dancu, ex-vicepremier in Cabinetul Ciolos – a postat, pe blog, o proza scurta referitoare la insusirile „maimutei umane” si lanseaza o provocare prietenilor de pe Facebook: „Sa vedem, mai cauta cineva vreun personaj politic prin textul acesta?”

- Kayserispor, formație pregatita de Marius Șumudica, a remizat pe teren propriu cu Trabzonspor, scor 0-0, echipa care runda trecuta a caștigat cu Galatasaray, 2-1. Gazdele au controlat fara prea multe probleme partida, chiar daca prima repriza a fost destul de modesta. A doua repriza echipa lui Marius…

- In cadrul unei emisiuni la un post de radio local, vicepreședintele PMP Gorj, Leonida Belgher, a facut mai multe afirmații șocante la adresa pensionarilor, declarand fara nicio problema ca pe aceasta categorie de oameni nu-i suporta, nu i-a suportat niciodata și ca acești oameni nu merita sa traiasca,…

- Pe principiul unde lovește președintele, pupa liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este "un om foarte echilibrat", un politician pe care il respecta foarte mult. Laudele lui Dragnea pentru președintele Senatului au venit la scurt timp dupa…

- Primarul comunei aradene Archis, Nicolae Valea, de la PSD, a murit la varsta de 64 de ani. Barbatul suferea de o boala necrutatoare. Nicolae Valea a decedat in cursul noptii de duminica spre luni. Acesta a fost primar al comunei Archis din anul 1992, scrie Adevarul.In urma cu o saptamana News.ro…

- Cu un lot mult subțiat din cauza accidentarilor și a statutului de semiprofesionist a jucatorilor, CSM Suceava s-a prezentat la finele acestei saptamani, la meciul din etapa a V-a a Diviziei Naționale de rugby de pe terenul formației RC Barlad. Dupa o prima repriza buna, sucevenii au cedat fizic in…

- Premierul ungar Viktor Orban si-a reluat asalturile la adresa lui George Soros, cerand serviciilor sale de informatii sa dezvaluie retelele prin care “imperiul” miliardarului ataca tara sa, informeaza Bloomberg.

- Divort soc in Romania! Un celebru fost deputat s-a despartit de sotia cu care isi unise destinele in urma cu doi ani. Este vorba despre fostul deputat PSD, Madalin Voicu. Acesta s-a desparțit de Carmen Olteanu, cea cu care s-a casatorit in urma cu doi ani, iar acum iși reface viața alaturi de altcineva,…

- Dupa vremea anormal de calda pentru mijlocul lunii octombrie, vine frigul. Vremea va intra in proces de racire, incepand dinspre regiunile vestice, de unde vor incepe precipitatiile in noaptea de duminica spre luni.