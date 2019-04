Stiri pe aceeasi tema

- Elevii ieseni aflati in Sri Lanka la momentul atentatelor de zilele trecute au revenit cu bine in Romania. Tinerii au pasit din nou pe teritoriul autohton in cursul zilei de marti, intorcandu-se in tara cu un avion care a plecat din capitala srilankeza, din cate anunta Ministerul condus de Teodor Melescanu,…

- Miliardarul danez Anders Holch Povlsen, cel mai mare unic actionar al gigantului de imbracaminte Asos, si-a pierdut trei din cei patru copii in atacurile sangeroase care au avut loc duminica in biserici si hoteluri de lux din Sri Lanka, soldate cu sute de morti si alte sute de raniti. Familia miliardarului…

- Grupul de copii din Sri Lanka sunt elevi ai Colegiului „Costache Negruzzi” din Iași, fiind plecați într-un schimb de experiențe în cadrul unui program internațional și cultural. Elevii români fac parte din clasele a X-a și a XI-a și au plecat în cursul zilei de…

- Un grup de 8 copii romani, elevi la un liceu din Iasi, se afla in Sri Lanka, unde au fost comise ieri mai multe atentate sangeroase. Ei sunt in siguranta si vor reveni in tara peste cateva zile, a declarat pentru Stirile TVR, ministrul de externe, Teodor Meleșcanu.

- UPDATE – Bilantul atentatelor produse in Sri Lanka a crescut la 290 de morti si aproximativ 500 de raniti Bilantul atentatelor produse, ieri, in Sri Lanka, a crescut la 290 de morti si aproximativ 500 de raniti. Un numar semnificativ de victime sunt straini. Atacurile au vizat 3 hoteluri de lux si…

- Grupul de copii aflati in Colombo, Sri Lanka, este format din elevi de la un liceu din Iasi, aflati intr-un schimb de experienta, vor parasi Sri Lanka in 26 aprilie. Membrii Celulei de Criza au acordat asistenta consulara pentru doua familii de cetateni romani aflate in vacanta.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza, la solicitarea News.ro, ca grupul de copii aflati in Colombo, Sri Lanka, este format din elevi de la un liceu din Iasi, aflati intr-un schimb de experienta, si ca acestia vor parasi Sri Lanka in 26 aprilie. Totodata, membrii Celulei de Criza au acordat…

- Sarbatori insangerate in Sri Lanka. Cel putin 160 de oameni au murit si alti 400 au fost raniti intr-o serie de explozii care s-au produs aproape simultan. Ministrul de Externe roman a anuntat ca un grup de 8 copii romani au fost dusi la o unitate militara din capitala Colombo. https://observator.tv/extern/copii-romani-sri-lanka-celula-de-criza-mae-291028.html