Cea mai mare frescă de artă urbană din Europa va fi realizată la Paris Duoul de artisti francezi Ella & Pitr a inceput sa picteze joi cea mai mare fresca street art din Europa pe acoperisul unui centru expozitional din Paris, informeaza AFP.



Ella si Pitr sunt deja renumiti pentru frescele lor monumentale realizate pe acoperisuri, pe terenuri virane si pe fatadele unor cladiri. Ei doresc sa isi doboare propriul record in domeniu, stabilit cu ajutorul unei opere de arta ce a fost creata in Norvegia in anul 2015 in cadrul Nuart Festival.



Cu pulverizatoare in maini si salopete murdare de vopsea, cei doi artisti au inceput joi, asistati de voluntari… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

