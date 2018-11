Bundestagul a aprobat vineri proiectul de buget pe 2019, care prevede cheltuieli de 356,4 miliarde de euro, un nivel ridicat record si o crestere de aproape 13 miliarde de euro fata de 2018, transmite DPA, preluata de Agerpres. De asemenea, pentru al şaselea an consecutiv, Guvernul de la Berlin nu intenţionează să recurgă la împrumuturi, o strategie cunoscută în Germania sub numele de "schwarze Null" ("black zero"). Această politică a fost criticată în trecut deoarece măsurile de austeritate au fost implementate în detrimentul…