Ce votam, de fapt, la alegerile europarlamentare de duminica

Parlamentul European (PE) este singura institutie a Uniunii Europene unde cei care ocupa functiile sunt alesi de cetateni. PE este responsabil de legislatia europeana, dar are si responsabilitati bugetare si de control.



Parlamentul European are 751 de membri, din 28 de state UE. Romania are alocate 32 de locuri, iar dupa ce Marea Britanie va parasi oficial blocul comunitar vom primi un mandat in plus la redistribuire, astfel ca vom avea 33 de reprezentanti.



Numarul deputatilor din fiecare tara este, in principiu, proportional cu populatia sa, dar in practica se aplica sistemul…