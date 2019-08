Ziua si accidentul: Trei victime la Cernesti

Joi, 29 august, in jurul orei 17.00, in localitatea Cernesti (centru spre Targu Lapus) a avut loc un accident rutier. A fost implicat un singur autoturism, dar in schimb au rezultat trei victime neincarcerate. Informatii furnizate de ISU Maramures. Vlad HERMAN The post Ziua si accidentul: Trei victime la Cernesti… [citeste mai departe]