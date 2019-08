Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații va coordona personal ancheta de la Spitalul de Psihiatrie de la Sapoca, acolo unde un pacient in sevraj etilic a facut dezastru. „In urma informarii in permanența a premierului, la dispoziția acesteia, am pornit de urgența la spitalul Sapoca din Buzau, pentru a coordona…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, duminica, in contextul tragediei de la Spitalul de Psihiatrie din Sapoca, unde un pacient a ucis patru persoane internate si a ranit alte noua, ca in unitatea medicala s-a produs un lung sir de erori umane si aceasta tragedie putea fi evitata, noteaza…

- Procurorii au inceput urmarirea penala pentru infractiunea de omor calificat in cazul agresorului de la Spitalul de Psihiatrie din Sapoca, a anuntat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul...

- Ministrul Sorina Pintea a anuntat ca, la dispozitia premierului Viorica Dancila, a pornit spre Spitalul de Psihiatrie din Buzau pentru a coordona ancheta interna dupa ce patru persoane au murit si mai multe au fost ranite grav de un pacient, care i-a atacat cu un stativ de perfuzii. „In urma informarii…

- Procurorii au inceput urmarirea penala pentru infractiunea de omor calificat in cazul agresorului de la Spitalul de Psihiatrie din Sapoca, a anuntat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, procurorul Catalin Radu. "In cauza s-a inceput urmarirea penala sub aspectul infractiunii…

- Președintele Colegiului Medicilor Buzau, Ion Japie, a declarat pentru MEDIAFAX ca instituția se va sesiza in privința tragediei de la Spitalul de Psihiatrie, insa trebuie analizate informațiile pentru a vedea cauzele, menționand ca numarul supraveghetorilor este mic, iar consecințele deja se vad.„Colegiul…

- Tragedie la Spitalul de boli psihice din Sapoca, județul Buzau. Un tanar de 38 de ani din comuna Sageata, internat pentru sevraj etilic , a omorat patru pacienți dupa ce a suferit o criza de delir. IIncidentul s-a produs azi noapte in jurul orei 03.30, dupa ce tanarul care și-a pierdut controlul, a…

